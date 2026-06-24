Baja de permisos de edificación pone dudas a la reactivación de la construcción en Ñuble

Preocupación generaron las últimas cifras sobre permisos de edificación en Chillán, uno de los principales indicadores de la actividad constructiva y cuyo comportamiento ha mostrado una alta volatilidad durante los últimos meses.

De acuerdo con un informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Ñuble, mayo fue el mes con el menor volumen de autorizaciones en lo que va de 2026. Durante ese período se aprobaron 1.494,48 m² para nuevas edificaciones, lo que representa una caída de 71,5% respecto de abril.

En el ámbito habitacional, solo se autorizaron dos proyectos de vivienda, ambos correspondientes a casas en extensión, sin que se registraran permisos para edificios en altura.

En cuanto a la distribución de la superficie aprobada, el 36,7% del total correspondió a proyectos habitacionales, equivalentes a 548,79 m². El resto se concentró en iniciativas comerciales, con 230,37 m², y otras edificaciones secundarias, que sumaron 715,32 m².

“Las cifras muestran una desaceleración importante en el desarrollo de proyectos de edificación en la ciudad. Si bien sabemos que los permisos pueden variar mes a mes por diversos factores, cuando observamos una caída tan significativa debemos poner atención, porque detrás de estos números hay inversión que no se concreta, empleo que no se genera y oportunidades de desarrollo que se postergan”, afirmó el presidente de la CChC Ñuble, Sebastián Godoy.

Pese al débil desempeño registrado en mayo, el balance acumulado del año sigue siendo positivo. Entre enero y mayo de 2026 se autorizaron 61.824 m², siendo la vivienda el principal destino de las edificaciones aprobadas, con 36.700 m².

Asimismo, aunque mayo marcó el nivel más bajo de actividad en lo que va del año, el acumulado anual muestra una mejora respecto del mismo período de 2025. A igual fecha del año pasado se registraban 50.113 m² autorizados, por lo que el incremento alcanza un 23,7%.

De hecho, el sector de la construcción contribuyó a mitigar parcialmente el desempleo regional. La tasa de desocupación en Ñuble se ubicó en 9,2% durante el trimestre móvil febrero-abril, lo que representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior.

Desde la CChC Ñuble señalaron que los resultados observados en mayo evidencian la necesidad de seguir impulsando medidas que permitan fortalecer la actividad y recuperar el dinamismo que históricamente ha caracterizado al sector en la ciudad.

Asimismo, destacaron que la construcción posee un importante efecto multiplicador sobre la economía regional, al generar empleo, atraer inversión y estimular el desarrollo local. Por ello, recalcaron la importancia de avanzar hacia una senda de crecimiento sostenido que contribuya al bienestar y progreso de Ñuble.