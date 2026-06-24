Qué resultados dio uno de los experimentos más ambiciosos del mundo para aumentar la natalidad

Hungría ha destinado entre el 4% y el 5% de su PIB a estas medidas -casi US$16.000 millones- una cantidad similar a la que la OTAN recomienda a sus países miembros gastar en defensa. Todo ello ha ido acompañado de una feroz campaña de marketing que promueve la idea de una “Hungría favorable a la familia”.

Máté y Ági Gorondy son padres de cinco hijos menores de 10 años. Aprovecharon las generosas prestaciones por maternidad y las ayudas económicas para reformar su casa y comprar un coche más grande.

Máté, desarrollador de negocios independiente, se beneficia de desgravaciones fiscales que aumentan con cada hijo. Y Ági, al ser madre de más de dos hijos, no pagará ningún impuesto sobre la renta si vuelve a trabajar.

“Sentimos que estos beneficios influyeron en nuestra decisión de tener hijos, ya que generaron una actitud favorable hacia las familias”, afirma Máté.

El padre agrega que en su pueblo, un suburbio acomodado en las afueras de Budapest, se ha observado un aumento notable de familias con cuatro y cinco hijos.

Cae la tasa de natalidad

Durante un tiempo la tasa de natalidad de Hungría aumentó: de 1,25 en 2010 a 1,61 en 2020. Algunos consideraron este incremento un gran éxito, especialmente ciertos conservadores estadounidenses que abogan por gobiernos más proactivos en favor de la familia.

Sin embargo, en los últimos tres años, la tasa de natalidad ha descendido hasta 1,31, una cifra no mucho mayor que la inicial del programa.

“Parece que estas políticas fueron efectivas durante un tiempo, como suele ocurrir con la mayoría de las medidas pronatalistas”, afirma Eva Fodor, codirectora del Instituto de la Democracia de la Universidad Centroeuropea.

Ella cree que los incentivos económicos impulsaron a algunas personas a tener hijos que habrían tenido de todos modos simplemente antes de lo previsto. “Por ello la tasa de natalidad subió durante un tiempo, uno o dos años, y luego comenzó a descender de nuevo”.

Según Timothy P. Carney, investigador principal del American Enterprise Institute y autor de varios libros sobre el descenso de la natalidad, el mayor éxito de Orbán fue situar a la familia en el centro del discurso político.