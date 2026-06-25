La aplicación en Corea del Sur que permite a las mujeres rastrear a sus acosadores en tiempo real

Una versión anterior de la aplicación, lanzada en 2024, no permitía que la víctima rastreara la ubicación del acosador en tiempo real. Sin embargo, una modificación de la ley de vigilancia electrónica del país, realizada en diciembre de 2025, hizo posible el seguimiento del paradero de los acosadores.

Se espera que esta información adicional sobre la ubicación también sirva para proteger a las mujeres.

“Mostrará las carreteras y edificios cercanos para ayudar a las víctimas a ponerse a salvo con mayor rapidez”, declaró a BBC News Corea Lim Hap-gyeok, director del Centro de Monitoreo Electrónico Central del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, los críticos subrayan que la magnitud del acoso en Corea del Sur forma parte de un problema más amplio de violencia contra las mujeres que la tecnología, por sí sola, no puede resolver.

El acoso no se tipificó como delito grave hasta 2021 y, aunque Corea del Sur cuenta con leyes sobre violencia doméstica, estas se centran principalmente en los cónyuges y no abarcan adecuadamente a las parejas sentimentales no casadas, lo que deja importantes vacíos en comparación con otros países como Reino Unido.

“Los autores de acoso o violencia en el marco de un noviazgo suelen actuar sin miedo en la sociedad coreana”, afirma Heo Min-sook, investigadora legislativa.

Entonces, ¿puede esta tecnología ayudar a proteger a las mujeres?

Se necesita una protección más sólida

Un sistema anterior de relojes inteligentes, introducido por la policía en 2015, también permitía a las víctimas alertar a las autoridades sobre su propia ubicación con solo pulsar un botón —aunque no la del agresor—, pero fue criticado por no proteger adecuadamente a las víctimas.

Las críticas a las herramientas existentes resurgieron en marzo de 2026, cuando una mujer que vivía en las afueras de Seúl fue asesinada a puñaladas por un hombre que, al parecer, la acosaba tras haber terminado su relación.