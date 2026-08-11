Alcaldes de oposición se retiran de cita con Kast por agenda ACOT en La Moneda

La salida anticipada de varios alcaldes de oposición marcó la reunión que el Presidente José Antonio Kast sostuvo este martes en La Moneda con más de 70 jefes comunales para abordar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Entre quienes abandonaron el encuentro antes de que concluyera estuvieron los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Matías Toledo (Puente Alto), en una cita que se extendió por más de dos horas y en la que el Ejecutivo presentó los principales alcances de su reforma constitucional en materia de seguridad.

La reunión comenzó con una exposición de cerca de 40 minutos del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien detalló las medidas de la ACOT y el nuevo Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública. Posteriormente se abrió un espacio para las consultas y observaciones de los municipios.

Toledo explicó que decidió retirarse después de que el propio ministro Arrau dejara anticipadamente la reunión por compromisos de agenda. Según el alcalde de Puente Alto, tras la partida del secretario de Estado algunas intervenciones de jefes comunales cercanos al Gobierno comenzaron a abordar materias que no estaban, a su juicio, en el “corazón de la reforma”, mientras él tenía observaciones que pretendía plantear.

El jefe comunal también expresó reparos respecto de uno de los puntos centrales de la propuesta constitucional del Ejecutivo.

“Cuando se plantea esta reforma y se quiere establecer lo que ya está en la ley, que tiene que ver con el deber del Estado, nos preguntamos por qué no establecer el derecho (…) para que los ciudadanos puedan exigir al Estado, por ejemplo, la seguridad que muchas veces no vemos en los territorios”, sostuvo.

Toledo añadió que también le preocupa “la modificación del carácter de violencia dentro de la modificación a la ley Antibarricada” y, aunque reconoció que existen “medidas bien buenas” en la propuesta, advirtió que “si no hay un fortalecimiento al Poder Judicial, a tribunales, etcétera, no sacamos nada”.

Respecto de Vodanovic, desde la Municipalidad de Maipú aclararon posteriormente que el alcalde dejó anticipadamente el encuentro “por respeto a sus compromisos de agenda” en la comuna.

Otros alcaldes opositores que participaron de la instancia también plantearon diferencias con el Ejecutivo. El jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos, valoró que La Moneda convocara a los municipios, pero aseguró que están “profundamente decepcionados, porque son medidas que no van en la dirección que hemos venido generando acuerdos”.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), puso el acento en la necesidad de que la instancia no se limite a la presentación de las propuestas gubernamentales y valoró “significativamente la invitación a dialogar”, además de destacar “la necesidad de una escucha activa a los alcaldes para construir acuerdos”.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, defendió el desarrollo de la reunión y su carácter transversal. “Ha sido un espacio de diálogo, de conversación, una reunión extendida de más de dos horas en donde se pudo escuchar también la opinión de los alcaldes”, afirmó.

Figueroa sostuvo además que “no hubo distinciones de ningún tipo” en la convocatoria y destacó que entre quienes permanecieron hasta el final había representantes de distintos sectores políticos.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), aseguró que no observó a “ningún alcalde en mala disposición” durante el encuentro y valoró que pudieran escucharse posiciones provenientes de distintos sectores políticos.