Más mujeres en STEM: seminario inspira a más de 100 estudiantes a seguir carreras científicas

Con una alta convocatoria y un fuerte énfasis en la motivación y el empoderamiento, el pasado 16 de junio se desarrolló la segunda edición del Seminario de Niñas y Mujeres en STEM en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, organizado por el Proyecto Explora Región Metropolitana Norte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

La actividad reunió a más de 100 estudiantes y docentes de la iniciativa Investigación e Innovación Escolar (IIE) del Proyecto Asociativo Regional Explora RM Norte, con el objetivo de fortalecer el interés, la autoconfianza y la participación de niñas y jóvenes en áreas científicas y tecnológicas. La convocatoria abarcó 12 comunas y 17 establecimientos educacionales vinculados al proyecto.

A la jornada asistieron autoridades de gobierno, universitarias e instituciones colaboradoras del Proyecto, entre ellos, Sebastián Díaz Mesa, jefe de la División Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, quien enfatizó uno de los desafíos actuales para el desarrollo científico del país, afirmando que “hoy tenemos un tremendo desafío: sumar más mujeres a este mundo. Necesitamos más mujeres haciendo ciencia para el desarrollo del país”.

En representación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, una de las unidades ejecutoras del proyecto, participó la doctora Inmaculada Cerrato, académica y subdirectora de género, quien entregó un significativo mensaje a las niñas y adolescentes asistentes: “Las invitó a perderle el miedo al fracaso: ¡equivóquense con orgullo!, porque en la ciencia el error no es un fracaso, sino el paso previo al descubrimiento”.

La jornada se desarrolló en un ambiente dinámico y participativo, donde el intercambio de experiencias y la cercanía con referentes del mundo científico fueron protagonistas. A lo largo del encuentro, las asistentes no solo adquirieron nuevos conocimientos, sino que también fortalecieron su motivación y confianza para proyectarse en áreas STEM.

Con la participación de destacadas referentes en áreas STEM: Leslie Jiménez Palma, doctora en Matemáticas y académica de la U. de Chile; Carla Hermann, doctora en Óptica Cuántica Experimental e investigadora MIRO; y Patricia Ramírez Bustamante, cofundadora de Ideo Maker e integrante del Comité Científico Transdisciplinar del PAR Explora RM Norte, y la moderación de la divulgadora científica Macarena Rojas Ábalos, presidenta de ACHIPEC. El conversatorio: “Mujeres que transforman el futuro” se consolidó como un espacio para compartir experiencias, aprendizajes y desafíos, entregando mensajes profundamente inspiradores a las asistentes.

Las expositoras coincidieron en un llamado común: soñar en grande, empoderarse, atreverse a intentar y asumir el error como parte del proceso, confiando siempre en las habilidades de uno mismo.

El seminario incluyó, además, un taller llamado “La ciencia de creer en ti”, dirigido por Valentina Muñoz Zapata, ingeniera en Biotecnología, comunicadora científica y fundadora de HelloScience. El cual sirvió para generar un espacio de reflexión sobre las motivaciones personales y el aprendizaje adquirido durante la jornada.

Respecto a la experiencia, las asistentes concordaron en que la jornada fue profundamente inspiradora. Tener la oportunidad de dialogar con referentes femeninas destacadas en Chile, fue único para su desarrollo, conociendo no solo a mujeres de ciencia, sino a personas con múltiples dimensiones, trayectorias diversas y vivencias que enriquecen su desarrollo personal y vocacional.

En este sentido, Javiera Núñez, estudiante de segundo medio del Liceo San Pedro, destacó que una de las principales enseñanzas de la jornada fue que, “nunca debemos quedarnos atrás ni escuchar opiniones negativas; hay que seguir nuestras metas y sueños, para que el día de mañana podamos decir que el esfuerzo fue nuestro progreso y el proceso, nuestra enseñanza”.

En la misma línea, Fernanda Galleguillo, estudiante de cuarto medio del Liceo Sara Troncoso de Alhué, afirmó que “nos llevamos un mensaje muy importante: no somos el futuro de la ciencia, somos el presente, y debemos avanzar con convicción”.

El desarrollo de esta segunda edición del Seminario de Niñas y Mujeres en STEM consolida esta iniciativa como un hito estratégico del Proyecto Explora RM Norte, alineado con sus principios de equidad de género e inclusión. Más que un espacio para visibilizar liderazgos femeninos y derribar estereotipos en ciencia, promueve la descentralización del conocimiento al conectar a niñas y jóvenes de diversos territorios. A través de un diálogo horizontal, el encuentro posiciona a las nuevas generaciones como protagonistas del desarrollo científico, la innovación y la transformación social del país.

El Proyecto Explora RM Norte es liderado por el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.