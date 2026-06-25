Un fósil cambia algo que creíamos saber sobre la evolución

La hipótesis aceptada durante décadas sobre cómo evolucionaron los reptiles y los mamíferos es “incorrecta”, asegura una investigación publicada en la revista Science.

La idea tradicional sostenía que los primeros animales de cuatro patas que se adaptaron a la tierra firme tenían un ciclo de vida similar al de los anfibios actuales, pasando por una fase de metamorfosis comparable a la de las ranas.

La vida en el planeta comenzó en el agua. Con el tiempo, una rama del árbol genealógico de los peces desarrolló patas y se aventuró en tierra firme. Esos primeros animales de cuatro patas, conocidos como tetrápodos, son los antepasados de mamíferos, aves, reptiles y anfibios actuales.

Fósiles excepcionales de Illinois

El nuevo estudio analiza fósiles poco comunes hallados en los yacimientos de Mazon Creek, en el norte de Illinois, al suroeste de Chicago. Según los investigadores, estos especímenes completan el conocimiento sobre el desarrollo de las criaturas que dieron origen a los primeros vertebrados terrestres.

El eje central de la investigación fue el fósil de una cría de embolómero, de apenas unos centímetros. Se trata de un animal de aspecto similar a un cocodrilo que vivía principalmente en el agua, pero que había desarrollado pequeñas patas. Estos depredadores de ríos y lagos habitaron la Tierra hace entre 350 y 280 millones de años, y los adultos podían superar los 3 metros de longitud.

Sin branquias ni metamorfosis

Los científicos esperaban encontrar rasgos típicos de un renacuajo, como branquias externas, pero no fue el caso: “Nuestro estudio demuestra que la premisa de que los vertebrados de cuatro patas crecieron como los anfibios es incorrecta”, asegura Jason Pardo, coautor principal e investigador asociado del Field Museum de Chicago.

El cuerpo de la cría, del tamaño de un macarrón corto y estrecho, mostraba en cambio indicios de desarrollo directo: una estructura similar a la de su forma adulta, sin la reorganización drástica de órganos y extremidades que caracteriza la metamorfosis de los anfibios modernos.

“Si no hay renacuajo, no hay metamorfosis”

Los científicos analizaron varias especies que representan distintos linajes en la transición de los peces a los tetrápodos: “Lo que descubrimos es que ninguna de ellas tiene nada que se parezca ni remotamente a un renacuajo. Y si no hay renacuajo, no hay metamorfosis”, apunta Pardo.

Para el investigador, el hallazgo desmonta una idea profundamente arraigada en la paleontología: “Ahora tenemos evidencia de que esta metamorfosis, este ciclo de vida similar al de los anfibios que durante 150 años hemos creído que formaba parte de nuestra historia, resulta que en realidad no formaba parte de ella en absoluto”, declara.

Pardo va más allá en su conclusión: “Los ciclos de vida de estos primeros tetrápodos se parecen más a los nuestros, o a los de los peces, que a los de los anfibios actuales. La teoría de que la metamorfosis era la herramienta mediante la cual los animales hicieron la transición del agua a la tierra es ya polvo en el viento”.

Un hallazgo “extraordinario”

John Long, paleontólogo australiano con experiencia en este campo —y quien, de hecho, le mostró uno de estos fósiles a Pardo— no participó en la investigación, pero calificó el estudio como “bastante extraordinario”.

“Este trabajo detallado sobre un conjunto de fósiles excepcionales deja claro que pasaban directamente a una fase juvenil, por lo que no necesitaban pasar por la etapa de renacuajo”, concluye Long.