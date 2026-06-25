Terremoto en Venezuela: Kast habla con Delcy Rodríguez y anuncia envío de ayuda humanitaria

El Presidente José Antonio Kast, habló este jueves con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle su solidaridad tras los devastadores terremotos que hasta ahora han causado al menos 164 muertos e informó que se está gestionando el envío de ayuda humanitaria y de rescate al país caribeño.

“Acabo de conversar por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”, publicó en X el mandatario ultraderechista.

“Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”, agregó.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

El Gobierno venezolano informó que el doble terremoto ha causado hasta ahora al menos 164 muertos y 971 heridos y que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

La llamada de Kast a Delcy Rodríguez se trata del primer contacto entre líderes de ambos países desde que Venezuela rompió relaciones con Chile tras las elecciones de 2024, después de que el Gobierno del expresidente progresista Gabriel Boric cuestionara la transparencia de los comicios y denunciara irregularidades en el proceso.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos.