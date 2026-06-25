La oposición dio este jueves su primera señal política unitaria frente a la megarreforma impulsada por el Gobierno. Parlamentarios de todo el arco opositor, desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista, entregaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un documento conjunto con propuestas para modificar el proyecto antes de su discusión en particular en el Senado.

La iniciativa fue articulada por la senadora Yasna Provoste, quien logró reunir las firmas de representantes de todas las fuerzas opositoras, configurando la primera acción coordinada del sector frente al principal proyecto económico del Ejecutivo.

Entre los firmantes aparecen Paulina Vodanovic, Juan Santana, Diego Ibáñez, Yasna Provoste, Iván Flores, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez, Fidel Espinoza, Ricardo Lagos Weber, Jaime Mulet, Karol Cariola, Daniel Manouchehri, Claudia Pascual, Fabiola Campillai, Danisa Astudillo, Daniella Cicardini, Beatriz Sánchez y Daniel Núñez.

El documento parte señalando que “el país requiere recuperar su capacidad de construir acuerdos transversales en materias sustantivas para el desarrollo futuro como es la sustentabilidad fiscal y un nuevo impulso al crecimiento económico; y no la imposición de un proyecto gubernamental aprobado por 1 o 2 votos, que solo generará incertezas”.

Los parlamentarios sostienen que, en su redacción actual, la iniciativa del Ejecutivo debe ser rechazada porque “no existe ningún gesto político del Ministro de Hacienda de querer abrir una negociación en el Senado que permita modificar aquellas normas que debilitan la recaudación fiscal y no impactan en crecimiento”.

En esa línea, llaman al Ejecutivo a modificar su estrategia. “Esperamos que Gobierno dé señales de apertura a una negociación sobre los temas que no le hacen bien al país y no insista en su criterio de imponer por una diferencia menor de votos en la Sala; eso no le hace bien a Chile ni a la necesaria certeza que requiere el desarrollo futuro con sostenibilidad fiscal”, afirman.

El texto cuestiona varios de los principales pilares de la megarreforma, entre ellos la rebaja del impuesto corporativo al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, la reintegración del sistema tributario, la reposición de la invariabilidad tributaria, la repatriación de capitales con beneficios tributarios, las modificaciones ambientales y el sistema de compensaciones a privados por proyectos rechazados.

Según los firmantes, esas medidas “no son buenas para el desarrollo con equidad que el país ha venido transitando en las últimas décadas”.

Uno de los principales énfasis de la propuesta es la necesidad de garantizar neutralidad fiscal antes de reducir impuestos. En ese punto, los parlamentarios adhieren expresamente al planteamiento formulado por el Consejo Fiscal Autónomo.

“Coincidimos con la opinión del CFA que recomendó explícitamente avanzar hacia una situación de neutralidad fiscal del proyecto mediante compensaciones adicionales a las que propone el proyecto de ley. Compartimos ese criterio”, señala el documento.

Para avanzar en esa dirección, la oposición propone abrir una negociación política que incorpore nuevas fuentes permanentes de financiamiento. Entre ellas plantea revisar exenciones tributarias de baja efectividad, fortalecer las medidas para combatir la evasión y la elusión tributaria, y estudiar mecanismos que permitan aumentar la recaudación fiscal tanto en el corto como en el mediano plazo.

El documento también cuestiona el diseño del crédito tributario al empleo incluido en la reforma, al considerar que posee una cobertura demasiado amplia y escasa focalización, por lo que sus efectos sobre la generación de puestos de trabajo serían inciertos. A juicio de los firmantes, resulta más eficiente fortalecer el actual Subsidio Único al Empleo.

En materia tributaria, además, expresan reparos a la invariabilidad propuesta por el Gobierno, advirtiendo que “tal como está diseñada supone riesgos para el país y tiene vicios de inconstitucionalidad”.

Las críticas también alcanzan el capítulo ambiental de la iniciativa. Los parlamentarios sostienen que las modificaciones “debilitan el sistema de evaluación ambiental de los proyectos de inversión”, calificándolo como “una pésima señal para el desarrollo futuro”.

En el mismo sentido, rechazan el mecanismo de indemnizaciones a privados por proyectos rechazados y las restricciones a la participación ciudadana, señalando que “pagar indemnizaciones por permisos rechazados es muy mala señal, como ponerle trabas a la participación ciudadana, reducir plazos para los reclamos son cuestiones que no pueden aprobarse”.

Respecto del régimen de repatriación de capitales, advierten que podría transformarse en “una puerta abierta para el lavado de activos del crimen organizado”, además de disminuir la recaudación fiscal.

Finalmente, la oposición reiteró que mantiene plena disposición para aprobar de manera separada las medidas destinadas a apoyar la reconstrucción en las regiones del Biobío, Ñuble y Valparaíso.

“Insistiremos que el capítulo de apoyo a la reconstrucción en Biobío, Ñuble y Valparaíso sea tramitado como una iniciativa legislativa separada y contará con nuestro apoyo. Las familias damnificadas no merecen seguir esperando”, concluye el documento.