La hora de Jorge Manzano: Consejero del Servel es citado a declarar como imputado en caso Lavín Jr

El actual consejero del Servel y exdueño de la billetera electoral de la UDI, Jorge Manzano Gouet, fue citado a declarar por la Fiscalía Metropolitana Oriente como imputado en un nuevo flanco del caso que mantiene en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León, pero esta vez por delitos electorales y uso indebido de información de votantes.

Manzano fue conminado a declarar por la fiscal del caso, Constanza Encina, tras la apertura del nuevo flanco penal que busca esclarecer su participación en el traspaso irregular de bases de datos electorales del Servel a SocialTazk, la plataforma financiada con recursos públicos que Joaquín Lavín León utilizó para prestar servicios a candidatos de la UDI.

Según información recopilada por la Unidad de Investigación de El Mostrador, Manzano habría confirmado su asistencia al procedimiento y declararía dentro de los próximos días en dependencias del organismo persecutor. La instancia se da tras varios oficios enviados por la fiscalía al Servel, con los antecedentes recopilados en contra del consejero elegido en junio del año pasado de manera unánime y cuya estadía en el servicio se extendería hasta el año 2035.

Consultado el Servel respecto a que uno de sus consejeros sea citado a declarar en una causa vinculada a delitos electorales, el organismo respondió que “ha proporcionado toda la información requerida por el Ministerio Público colaborando activamente en la investigación que refiere, en el ámbito de sus atribuciones y competencias”. Junto con ello, agregaron que la institución presentó –el 12 de junio– “una denuncia contra quienes resulten responsables de la eventual comisión de distintos delitos electorales”.

La fecha coincide con la citación realizada por la Fiscalía Oriente a Jorge Manzano, quien hoy integra el organismo encargado de resguardar la integridad del padrón electoral y fiscalizar el financiamiento de las campañas.

Intercambio de padrones

Cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, tráfico de influencias y otros delitos asociados al financiamiento de la plataforma SocialTazk, una de las preguntas que quedó instalada desde el primer día fue: ¿de dónde provenía la información electoral que alimentaba el sistema?

Durante meses, la investigación apuntó al funcionamiento interno de una aplicación que prometía revolucionar las campañas políticas mediante el cruce de datos territoriales, segmentación de electores y mensajería masiva. Pero los nuevos antecedentes recopilados por el Ministerio Público comenzaron a desplazar el foco hacia uno de los consejeros del Servicio Electoral.

El 5 de octubre de 2018, Jorge Manzano le envió un correo a Joaquín Lavín León con un archivo Excel con la base de datos de militantes de la UDI. La fecha coincide con los primeros pasos de la plataforma de marketing político Socialtazk, administrada por Modo 74, empresa de Felipe Vásquez Diéguez, asesor de Lavín León en el Congreso, quien terminaría operando como “testaferro” de su exjefe en el emprendimiento.

Lavín León, aquella vez, le contestó a Manzano que se “refería al padrón electoral de Chile entero” —el de la UDI ya lo tenía— y le pidió que averiguara si era “posible que me lo entreguen”. Dos días después, Manzano le adjuntó el padrón completo del Servel. Así comenzó una relación entre ambos que se extendería por años.

Lo que vino después fue sistemático. Un informe técnico del Departamento Forense Digital de la PDI del 29 de abril de este año, estableció que SocialTazk incorporó padrones del Servel, entre 2018 y 2024, con datos adicionales a los disponibles en registros públicos, y esto justo cuando desde 2021 las restricciones para entregar esos antecedentes se habían endurecido.

El documento confirmó que efectivamente varios padrones electorales, con datos sensibles de la ciudadanía, se encontraban contenidos en la aplicación como números de cédula de identidad, dirección electoral, código de mesa, circunscripción, distrito, región, provincia, comuna y sexo. Toda esa información, podía transferirse directamente al perfil de cada candidato de la UDI que utilizaba la plataforma.

La relación se fue estrechando con los años. El 20 de agosto de 2020, Manzano le pidió a Lavín León un usuario y clave para acceder a SocialTazk. La misma plataforma que el diputado promocionaba entre sus cercanos, entre ellos más de 70 candidatos y diputados de la UDI que terminarían usando el servicio de mensajería masiva.

El detalle no es menor. Significa que el hombre que manejaba la billetera electoral del partido cuando estalló el caso Penta —y que tuvo que salir a explicar públicamente en 2015, por qué Carlos Alberto Délano seguía militando en el partido — sabía exactamente cómo operaba la plataforma. Y, además, la usaba.

“Podemos ganar plata”

Los antecedentes recogidos por la Fiscalía en chats y correos electrónicos no dejan mucho espacio para dudas. En agosto de 2023, Arnaldo Domínguez, colaborador estrecho de Lavín León y también formalizado en la causa, le envió un audio a Diego Álvarez, otro asesor del exparlamentario: “Manzano la tiene, él nos pasa siempre el padrón electoral”.

La respuesta de Álvarez fue auspiciosa: “oie con esta weá podemos ganar plata. Si al final todos los partidos necesitan esta info. Y si nos va bien pagas tu casa en tiempo récord”. Un mes después, Domínguez volvió a escribirle a Manzano y agregó un dato revelador. “Yo creo que los Republicanos lo tendrá, ya que tienen un centro de datos”, escribió, ampliando la sospecha a otros partidos.

En septiembre de 2024, el ciclo se repitió. Domínguez le pidió a Manzano información electoral por distrito y región del último padrón oficial. La respuesta de Manzano fue breve, casi rutinaria: “lo paso a buscar hoy”.