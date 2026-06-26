Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra latinoamericana en un Mundial masculino

El Mundial 2026 dejó un nuevo hito para el arbitraje femenino. La mexicana Katia Itzel García debutó como árbitra central en el encuentro entre Túnez y Países Bajos, convirtiéndose en la primera jueza latinoamericana en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina y en la tercera mujer que alcanza este logro desde la creación del torneo.

Su designación representa un nuevo paso en la participación femenina dentro de las máximas competencias del fútbol internacional, donde históricamente el arbitraje ha estado dominado por hombres.

Un debut que marca un antes y un después

Para el compromiso entre Países Bajos y Túnez, Katia Itzel García fue designada como árbitra principal. En señal de reconocimiento, al igual que la estadounidense Tori Penso, las tres franjas de su uniforme Adidas incorporaron los colores de la bandera de su país.

Sin embargo, esta no fue su primera participación en la cita planetaria. Antes de asumir como jueza central, ya había integrado el equipo arbitral del torneo como cuarta árbitra en los encuentros Países Bajos vs. Japón, Inglaterra vs. Croacia y Estados Unidos vs. Australia.

Con este nombramiento, García se suma a la francesa Stéphanie Frappart, quien dirigió el partido entre Alemania y Costa Rica en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, y a la estadounidense Tori Penso, que arbitró el duelo entre República Checa y Sudáfrica durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Una trayectoria con varios hitos

Nacida en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992, Katia Itzel García ha construido una carrera marcada por importantes avances para el arbitraje femenino.

Entre sus principales logros figura haber sido la primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa Oro masculina y la segunda en arbitrar un partido de la liga mexicana. Además, formó parte del equipo arbitral del Mundial Femenino de 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su presencia en el Mundial masculino 2026 amplía una trayectoria que la ha llevado a participar en algunas de las competencias más importantes del fútbol internacional.

Equipo arbitral para el partido

En el encuentro entre Países Bajos y Túnez, García estuvo acompañada por un equipo arbitral integrado por su compatriota Sandra Ramírez y el español José Enrique Naranjo como árbitros asistentes. El paraguayo Juan Gabriel Benítez fue designado como cuarto árbitro.

La designación de Katia Itzel García se suma a los avances registrados en los últimos años en materia de participación femenina en el arbitraje internacional, consolidando una presencia que, aunque aún minoritaria, continúa ampliando su espacio en las principales competencias organizadas por la FIFA.