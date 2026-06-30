Organismos internacionales llaman a incluir enfoque de género en respuesta a sismos en Venezuela

Expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA), ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) piden que se incorpore la perspectiva de género en las acciones de respuesta a la emergencia por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, ya que las mujeres y niñas suelen sufrir impactos diferenciados durante desastres como estos.

“Las emergencias no afectan a todas las personas de la misma manera. Mujeres y niñas suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, atención, protección y medios de vida, además de un mayor riesgo de sufrir violencia”, ha recordado ONU mujeres en un comunicado.

Por ello, ha señalado la oficina de las Naciones Unidas, es indispensable que “sus necesidades, derechos y prioridades sean considerados desde el inicio de la respuesta y durante todo el proceso de recuperación”.

Perspectiva de género en respuesta a terremotos

Por su parte, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) de la OEA ha hecho un llamado para que la asistencia humanitaria que se está llevando a cabo en el país caribeño “garantice la protección efectiva de las mujeres y las niñas”.

“La experiencia internacional demuestra que, tras los desastres naturales, se intensifican y aumentan las distintas formas de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la trata de personas, la explotación y otras vulneraciones de derechos, al tiempo que se dificulta el acceso a servicios esenciales de protección, salud, justicia y apoyo psicosocial”, ha mencionado.

Las expertas han recordado que el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que enfrentan las mujeres en determinados contextos y que incrementan el riesgo de sufrir violencia y discriminación basada en género.

Y que los Estados Parte del Mesecvi han reconocido que las emergencias climáticas y los desastres naturales afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas y han reafirmado su compromiso de incorporar la perspectiva de género en las políticas de prevención, respuesta, recuperación y reconstrucción.

“En consecuencia, las medidas adoptadas durante la emergencia deben incorporar un enfoque de género, interseccional e intercultural que permita prevenir riesgos específicos y garantizar la protección integral de sus derechos”, ha añadido.

Necesidades vitales de salud sexual y reproductiva en Venezuela

El Unfpa ha anunciado que se está movilizando para atender las necesidades vitales de salud sexual y reproductiva y protección de las mujeres y niñas afectadas por los terremotos, que hasta este 28 de junio dejaban al menos 1.450 personas muertas y 3.150 heridas.

El organismo de Naciones Unidas ha señalado la importancia de que los servicios esenciales de salud materna, la atención obstétrica de emergencia, la planificación familiar, el manejo clínico de la violación y la prevención y respuesta a la violencia de género permanezcan disponibles desde las primeras etapas de la emergencia, aunque suelen ser los que menos se toman en cuenta.

Por lo que ha anunciado que destinará 500.000 dólares de sus Fondos Temáticos de Emergencia y Ayuda Humanitaria para apoyar la respuesta inmediata tras la activación del nivel 2 de emergencia.

“Actualmente se están enviando suministros y equipos esenciales a las zonas afectadas para mantener los servicios vitales de salud sexual y reproductiva y de prevención de la violencia de género”, ha mencionado en un comunicado.

ONU Mujeres también ha afirmado que además de ser las más vulnerables, las mujeres son protagonistas de la respuesta a las emergencias.

“En sus familias, comunidades y organizaciones sostienen redes de apoyo, cuidan, organizan y contribuyen a la recuperación de los territorios. Reconocer su liderazgo y garantizar su participación en la toma de decisiones fortalece la respuesta humanitaria y favorece una reconstrucción más inclusiva y sostenible”, ha concluido.