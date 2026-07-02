“Llegué última, pero me siento ganadora”: la historia de Ely ganó su propia maratón a los 64 años

Se suponía que la carrera había terminado tras la llegada de los miles de maratonistas que viajaron hasta Chile provenientes de 43 países y la premiación del keniano Cornelius Chepkok, con un tiempo de 2:09:48 en la categoría masculina, y la etiope Tigst Belew, con una marca de 2 horas y 27 minutos en la categoría femenina.

Pero lo cierto es que la carrera aún continuaba con Elisabeth Osorio en el bastión de la retaguardia. En la meta, frente al palacio presidencial, apenas quedaban los trabajadores encargados de desmontar los últimos vestigios del evento.

Cerca de ahí, un grupo de personas sentadas en un restaurante se dio cuenta de que alguien se aproximaba corriendo.

A medida que se acercaba, se dieron cuenta de que la mujer vestía una camiseta morada con el número 7613, la bandera de Chile y su nombre estampado con letras blancas: Ely.

“¡Vamos Ely, dale Ely!”, comenzaron a gritarle mientras la aplaudían junto a los transeúntes que por casualidad se encontraron con la escena.

Fue así como después de siete horas Elisabeth Osorio se convirtió en la última maratonista en llegar a la meta.

“Llegué última, pero me siento ganadora”, cuenta emocionada. La verdad, dice, “no se puede explicar la alegría que uno siente en el pecho.”

“Fue una carrera larguísima, pero la terminé. Yo me sentí tan feliz, tan contenta… escuchar esa algarabía de la gente, las vuvuzelas. Es una emoción tremenda que nunca en mi vida hubiera esperado”.

Ese día Ely, la última campeona de la maratón, regresó a su casa con una medalla.

“Piensan que todos somos delincuentes”

Su casa está en un barrio llamado Bajos de Mena que forma parte de la comuna de Puente Alto.

Es un barrio históricamente segregado que se ha vuelto peligroso por el aumento de los crímenes asociados al narcotráfico y la delincuencia común. Aunque no todos los sectores de Bajos de Mena son iguales, como explica Ely, es una zona con altos niveles de pobreza donde los habitantes suelen resguardarse dentro de sus casas y muchos jóvenes no terminan los estudios.

Pero a la maratonista le molesta que sus habitantes sean estigmatizados.

“Usted donde vaya, nombra Bajos de Mena de Puente Alto, y todos piensan que todos somos delincuentes. Y no toda la gente es así. La gente con trabajo se levanta temprano de su casa a trabajar. No es necesario ser delincuente para pertenecer aquí”.

Es por eso que para Ely correr la Maratón de Santiago no solo fue un desafío personal. Tiene también un sentido simbólico de reivindicación social que la hace sentirse orgullosa de su origen y el esfuerzo realizado a lo largo de su vida para que sus hijos salieran adelante.

Cuenta cómo cada uno encontró su camino y cómo le encantaría que otros jóvenes de su barrio hicieran lo mismo. “Me gustaría que los jóvenes hicieran más deporte”, dice.

Una sensación de libertad