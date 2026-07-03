Mundial de Fútbol: psicólogo advierte que exceso de partidos puede generar conflictos en las parejas

El Mundial de Fútbol 2026, con una programación inédita de 104 partidos y más de un mes de competencia, no solo ha captado la atención de millones de aficionados, sino que también ha instalado nuevos desafíos en la convivencia de las parejas. Así lo plantea Nicolás Núñez, psicólogo y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), quien sostiene que este fenómeno puede transformarse en una oportunidad para fortalecer la relación si existe una comunicación adecuada.

Según el especialista, el principal desafío no radica en la cantidad de partidos ni en el tiempo destinado al torneo, sino en la forma en que las parejas gestionan sus diferencias e intereses. “Hay que tomar conciencia de que este tipo de situaciones son desafíos para las relaciones de pareja, en términos de cómo están sus comunicaciones respecto de sus intereses y respecto de sus límites”, señaló.

Para Núñez, el Mundial funciona como un ejemplo concreto de situaciones que exigen diálogo y capacidad de adaptación. En ese sentido, advierte que conflictos asociados al fútbol pueden anticipar la manera en que las parejas enfrentarán otros escenarios complejos en el futuro.

“Hoy es el tema del Mundial, pero más adelante puede ser algún tema familiar, alguna enfermedad, alguna catástrofe, o un cambio importante en las condiciones de convivencia, donde se requiere que las parejas mantengan una comunicación bien honesta, bien directa, pero amable y cariñosa y proactiva respecto de posibles focos de conflicto”, explicó.

El académico también destaca la importancia de comprender la perspectiva de la otra persona y buscar acuerdos que no necesariamente impliquen que cada integrante de la pareja siga caminos separados durante el torneo.

“Siempre es un buen desafío para las parejas tratar de tomar la perspectiva del otro; siempre es interesante como ejercicio para fomentar la comunicación y a partir de ahí establecer un acuerdo”, afirmó.

En esa línea, plantea que el Mundial incluso puede convertirse en una instancia de conexión y construcción de nuevos espacios compartidos. “No necesariamente un acuerdo tiene que ser ‘mira tu actividad tranquilo y yo voy a hacer mis propias actividades’. También puede ser una oportunidad para conectar con tu pareja en un nuevo ritual”, indicó.

Entre las alternativas, Núñez propone transformar los partidos en actividades sociales más amplias, incorporando reuniones y encuentros con otras personas. A su juicio, el valor del fútbol en sociedades latinoamericanas trasciende lo estrictamente deportivo.

“Esto no ocurre necesariamente en torno al fútbol, sino en torno a actividades sociales relacionadas con el consumir fútbol, o un Mundial. Me refiero a los almuerzos, el sentarse en torno a la mesa, porque en el fútbol pasan un montón de cosas además de fútbol”, sostuvo.

De acuerdo con el académico, estas dinámicas permiten que incluso quienes no son aficionados puedan participar de la experiencia. “El fútbol genera temas de interacción que efectivamente pueden hacer que uno participe de la experiencia sin necesariamente ser un hincha”, agregó.

Respecto de la extensa programación del certamen, Núñez descarta que la sobreoferta de encuentros sea, por sí sola, una fuente inevitable de conflicto. Por el contrario, considera que una adecuada planificación puede ayudar a compatibilizar los intereses de ambos miembros de la pareja.

“Cuando las parejas se planifican bien, pueden hacer que este ejercicio de ver tres o cuatro partidos durante el día sea un ejercicio de acuerdo, si efectivamente a uno de los dos le importa mucho el fútbol”, afirmó.

Para lograrlo, insiste en la necesidad de una comunicación abierta y respetuosa. “Tiene que ser con una comunicación bien directa, bien honesta, y siempre positiva y amable. Lo que es importante para mi pareja, también es importante para mí”, concluyó.