Agencia de BTS se pronuncia ante la negativa a conciertos en el Estadio Nacional

Se mantiene la incertidumbre sobre los conciertos de la boy band de K-Pop BTS en nuestro país luego de que el Instituto Nacional del Deporte (IND) no autorizara el uso del Estadio Nacional para sus tres shows –que estaban programados para el 14, 16 y 17 de octubre–.

Y es que la popia agencia de BTS, Hybe, rompió el silencio ante esta situación, aunque no confirmó una posición deinitiva. Según el medio The Korea Herald, la empresa se manifestó diciendo que se encuentra analizando el caso antes de adoptar una postura oficial.

Mientras los shows del la gira Arirang se encuentran completamente vendidos, el propio IND explicó que la negativa apunta a factores técnicos vinculados al mantenimiento de la cancha, que pueden afectar al calendario deportivo. Lo anterior, puesto que el espectáculo de la agrupación coreana cuenta con un escenario 360° ubicado en el centro del campo de juego.

Al respecto, la ministra del Deporte, Natalia Ducó, aclaró que esta determinación no implica necesariamente que los conciertos vayan a ser cancelados, pero fue enfática en que el recinto nunca estuvo confirmado formalmente. En entrevista con el medio 24 horas afirmó que: “El Instituto Nacional de Deportes nunca confirmó las fechas con los decretos oficiales que se suelen emitir en estos casos”.

Sumado a ello, responsabilizó a la productora DG Medios por iniciar la venta de entradas pese a que el trámite no esta cerrado. “La compañía productora estaba al tanto y sabía que no habíamos confirmado el decreto, pero las entradas se vendieron de todos modos”, señaló. Añadió, además, que los conciertos aún podrían ser realizados si el escenario se modifica.