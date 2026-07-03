Bomberos chilenos del equipo USAR rescatan a venezolano tras ocho días bajo escombros

Bomberos de Chile logró rescatar con vida a Hernán Gil Flores, venezolano de 44 años que permaneció atrapado entre los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en La Guaira, luego del doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio. El operativo fue liderado por el grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), que viajó al país caribeño para apoyar las labores de emergencia.

Gil Flores trabajaba como vigilante en el recinto cuando el movimiento telúrico provocó el desplome de un edificio contiguo y el colapso estructural del mall. Según información recabada, la garita donde se encontraba generó un espacio vital que evitó que fuera aplastado directamente.

El primer contacto con la víctima ocurrió el lunes cerca de las 8.00 horas, mediante radar sonar y equipos de detección de sonido. Tras horas de trabajo, los rescatistas confirmaron visualmente su presencia con una cámara de búsqueda y lograron ubicarlo bajo el subterráneo -2 del edificio colapsado. La extracción requirió otras 48 horas de avance cuidadoso entre los escombros.

El oficial de Enlace del equipo USAR, Exequiel Gallardo, calificó el procedimiento como “quizás el más complejo” realizado por el grupo chileno. Explicó que la víctima estaba bajo un edificio de ocho pisos colapsado y que el material descendía hacia el punto más bajo, justo donde trabajaban los rescatistas.

Gallardo añadió que el equipo logró abrir un túnel, perforar hasta el punto donde estaba Gil Flores e ingresar una cámara para confirmar señales de vida. La operación enfrentó riesgos por derrumbes secundarios generados por vibraciones de equipos e incluso por vehículos que pasaban cerca del lugar.

Tras una primera evaluación médica, Gil Flores fue trasladado a un centro hospitalario. De acuerdo con el último balance citado por el medio, el Ejecutivo venezolano informó 6.461 personas rescatadas, al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos.