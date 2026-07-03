David Bravo y reactivación laboral: “La mayor precariedad la tenemos hoy día en el no empleo”

El presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, David Bravo, defendió las propuestas presentadas al Gobierno para enfrentar el deterioro del mercado laboral y respondió a las críticas que advierten una eventual precarización del empleo mediante medidas como la flexibilización de jornadas o cambios al sistema de indemnizaciones.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el economista afirmó que el principal problema del país es la falta de puestos de trabajo y no las modificaciones que se proponen para incentivar la contratación.

“La mayor precariedad la tenemos hoy día en el no empleo. Insisto, ¿cierto? Y que nuestra legislación no está dando el ancho para eso”, sostuvo.

Bravo ejemplificó con la demora en la implementación de iniciativas como la Sala Cuna Universal y señaló que existen otras materias pendientes para facilitar la inserción laboral, especialmente de las mujeres, entre ellas mayores espacios de flexibilidad.

Consultado sobre si las 22 propuestas de la Mesa constituyen, en la práctica, una reforma laboral, el economista evitó calificar el informe en esos términos y defendió que el objetivo es impulsar medidas que permitan recuperar el empleo, descartando que la intención sea avanzar hacia una mayor precarización de las condiciones laborales.

En ese contexto, cuestionó que varias de estas iniciativas no se hayan impulsado durante la administración anterior. “A mí la parte que más me complica es que hemos perdido mucho tiempo, porque estas medidas más proempleo las debería haber tomado el gobierno hace cuatro años atrás”, afirmó.

El también director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica advirtió que Chile sigue rezagado en materia laboral respecto de la región. “Hoy día somos el único país de América Latina que todavía no tenemos situación ocupacional pre-pandemia. Hoy día nos vemos mal, no respecto a la OCDE, respecto a América Latina”, indicó.

Finalmente, Bravo sostuvo que el país debería concentrarse en los desafíos del futuro y no permanecer atrapado en debates que, a su juicio, han retrasado la recuperación del empleo.

“Nosotros necesitamos mirar para adelante, entre otras cosas, porque deberíamos estar pensando en los temas del futuro, o sea, con los desafíos de la tecnología hoy día, la inteligencia artificial, deberíamos estar pensando cómo nos vamos a poner al día con eso. Estamos muy atrasados respecto también de otros países en esa materia”, concluyó.