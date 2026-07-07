El escándalo en Wimbledon por un destello de la ropa interior de María Bueno en 1966

Fue “el primer diseñador de alta costura dedicado exclusivamente al deporte”, escribe.

A finales del siglo XIX, cuando se estableció la convención, el blanco estaba cargado de connotaciones de estatus social.

“Solo los ricos podían permitirse vestirlo, poseerlo y mantenerlo. El resto no tenía ni los medios ni el personal para tener y conservar ropa deportiva propia”, cuenta Kumar Nair.

Para el historiador de tenis Christopher Bowers, el creciente dogmatismo de Wimbledon respecto al blanco se originó “al principio, simplemente era el color del tenis. Luego, (el club) se aferró a su regla del blanco como una forma de imponer su sentido de la tradición al deporte”.

‘ Vulgaridad y pecado ‘

Bueno no fue la primera jugadora en infringir el código de vestimenta en Wimbledon con su pincelada rosa, ni la primera vez que se hacía luciendo un diseño de Tinling.

Más de una década antes, en 1949, la actriz californiana Gussie Moran, o “ Gorgeous Gussie ” (algo así como “La espléndida Gussie”), como la apodaban los periódicos sensacionalistas, ya había causado revuelo en una creación anterior de Tinling.

El calzón con encaje de Gussie Moran provocaron la indignación de los directivos, quienes la condenaron por llamar la atención sobre su “zona sexual”.

Si bien en aquel momento la prenda no infringía ninguna norma de color, sí parecía ir en contra de las normas de buen gusto. El comité incluso la acusó de introducir “vulgaridad y pecado en el tenis”.

Pero podría decirse que no fue precisamente Moran quien se comportó de forma inapropiada.

Como el diseñador Tinling comentó más tarde: “Lo excitante era que solo se veía [el calzón] una vez cada tres minutos… Por primera vez en la historia, había fotógrafos tumbados boca arriba. Todo el mundo se volvió loco”.

Desde la perspectiva de 2026, resulta difícil comprender la magnitud del asunto. Pero Moran, como señaló en su momento el diario Times, “era menos conocida por su talento en la cancha que por el escándalo que causó en el puritano mundo de Wimbledon en 1949”.

Y Tinling, quien había ejercido como enlace con los jugadores desde 1927, fue posteriormente expulsado como miembro del club y no fue invitado de nuevo durante más de 30 años.

Antes y ahora

Incluso antes de Moran, las jugadoras ya habían provocado reacciones con su vestimenta en las pistas de hierba de Wimbledon.

Al parecer, se levantaron cejas cuando, en 1919, la jugadora francesa Suzanne Lenglen, conocida como La Divine (la diosa), dejó de lado los corsés, las enaguas, las faldas largas y los sombreros de ala ancha, y optó por un elegante vestido de manga corta hasta la pantorrilla de Jean Patou.

Luego, la tenista española Lili de Álvarez, en 1931, se atrevió a usar unos pantalones culotte diseñados por Elsa Schiaparelli. Debido a su amplitud, fue solo cuando realizó uno de sus característicos saltos que los espectadores se dieron cuenta de que no era una falda.