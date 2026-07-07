Bloomberg pone a Codelco bajo la lupa: advierte que puede perder el auge histórico del cobre

La estatal Codelco volvió a quedar bajo el escrutinio internacional luego de que Bloomberg publicara un extenso análisis sobre la situación financiera, operacional y estratégica que enfrenta la principal productora de cobre del mundo, en un contexto de alta demanda global por el metal.

El medio calificó el momento que vive la empresa como una “situación precaria”, apuntando a una deuda cercana a los US$25.000 millones, su menor producción en 28 años y una serie de controversias recientes que han afectado su desempeño.

Entre ellas mencionó el accidente fatal ocurrido en la División El Teniente, donde murieron seis trabajadores, además de las investigaciones internas por la sobreestimación de la producción de cobre durante 2025.

Bloomberg sostiene que el principal desafío de fondo consiste en determinar si el modelo actual de la empresa es suficiente para aprovechar el nuevo ciclo de demanda del cobre impulsado por la inteligencia artificial, la electrificación, los centros de datos y las energías renovables.

En ese contexto, el análisis afirma que, aunque la privatización de Codelco continúa siendo una alternativa lejana por razones políticas e históricas, sí existen discusiones respecto de la venta de activos, la postergación de inversiones, una mayor participación de capital privado y el desarrollo de infraestructura compartida.

Sin embargo, advierte que esas discusiones no resuelven por sí solas los problemas estructurales de la compañía. “Si Chile no actúa, Codelco corre el riesgo de perderse gran parte del histórico aumento del consumo de cobre”, señala la publicación.

El reporte también revisa las consecuencias del accidente en El Teniente. Según Bloomberg, una auditoría interna detectó “inconsistencias y ocultamiento” en informes técnicos relacionados con un evento previo en esa división, situación que derivó en la salida de ejecutivos y en investigaciones para determinar si dichas fallas incidieron en la supervisión de riesgos antes del derrumbe fatal.

A ello suma la revisión interna que detectó que la empresa sobreestimó en casi 27 mil toneladas métricas su producción de cobre correspondiente a 2025, equivalente aproximadamente al 2% de su producción anual. “Los escándalos han reavivado un debate de larga data sobre si Codelco necesita una reforma más profunda”, indica Bloomberg.

El medio también aborda el cambio de administración encabezado por Bernardo Fontaine, quien impulsa una revisión estratégica centrada en mejorar la rentabilidad, reducir la deuda y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

En ese contexto, destaca una frase atribuida al presidente del directorio: “No necesitamos ser grandes; necesitamos ser rentables”.

Asimismo, recoge las declaraciones del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien calificó a la empresa como una compañía “fuera de control” tras conocerse la sobreestimación de producción que derivó en pagos de bonos.

Según Bloomberg, esos comentarios podrían haber generado inquietud entre inversionistas y acreedores internacionales, considerando que la estatal mantiene más de US$20.000 millones en deuda colocada en mercados externos.

Uno de los aspectos más críticos del análisis corresponde al desempeño productivo de la empresa. Bloomberg sostiene que la producción de Codelco se encuentra cerca de un 30% por debajo de los niveles proyectados hace dos décadas y que la compañía ha incumplido reiteradamente sus metas de producción.

El reporte atribuye parte de esa situación al envejecimiento de sus yacimientos, señalando que las minas son cada vez más profundas, antiguas y complejas, mientras disminuye la ley del mineral, obligando a procesar mayores volúmenes de roca para obtener la misma cantidad de cobre.

De acuerdo con la publicación, ello ha elevado significativamente los costos de producción, que actualmente superarían en más de un 50% el promedio registrado por las tres mayores compañías cupríferas del mundo.

Bloomberg también cita al fundador de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, quien plantea que Codelco debería abandonar la meta de volver a producir 1,7 millones de toneladas anuales y estabilizarse en torno a las 1,3 millones de toneladas.

“La empresa carece de la capacidad para producir más que eso”, afirmó Guajardo, quien atribuyó parte de la crisis a la presión por alcanzar objetivos productivos que considera poco realistas.

Finalmente, el medio sitúa el caso de Codelco dentro del escenario global del cobre, donde la oferta aparece insuficiente frente al crecimiento esperado de la demanda asociado a la inteligencia artificial, la electrificación, la defensa y las energías renovables.

En ese marco, Bloomberg recuerda una afirmación del empresario minero Robert Friedland: “Sin cobre, no tendríamos IA, aire acondicionado, vehículos eléctricos ni la economía moderna”.

El análisis concluye señalando que, mientras Chile continúa siendo el mayor productor mundial de cobre, su participación en el mercado internacional ha disminuido desde más de un tercio de la oferta global a menos de una cuarta parte, retroceso que, según la publicación, tiene a Codelco como uno de sus principales protagonistas.