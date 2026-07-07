Revista clandestina creada por refugiados en embajada de Chile inspira nueva obra en Teatro Mori

¿Qué puede hacer el arte cuando todo parece perdido? Esa es una de las preguntas que atraviesa “Luna 1939”, el nuevo montaje del Colectivo Mákina Dos que se estrenará el próximo 9 de julio en Teatro Mori Bellavista y que rescata un episodio poco conocido de la relación histórica entre Chile y España.

La obra se inspira en hechos reales ocurridos tras el término de la Guerra Civil Española, cuando un grupo de intelectuales, artistas y ciudadanos republicanos encontró refugio en la Embajada de Chile en Madrid para escapar de la persecución política posterior al triunfo de Francisco Franco.

Aislados del mundo exterior y enfrentados a un futuro incierto, decidieron responder de la única manera que conocían: creando.

Así nació LUNA, una revista cultural clandestina escrita a máquina e ilustrada a mano, desarrollada al interior de la sede diplomática chilena. Sus páginas reunieron poemas, relatos, dibujos y reflexiones que hoy constituyen un valioso testimonio histórico sobre la experiencia del exilio y la resistencia cultural.

A partir de esta historia real, “Luna 1939″ construye una propuesta de teatro documental que combina actuación, música en vivo y material histórico para reflexionar sobre la memoria, la democracia, el exilio y la capacidad del arte para sostener la dignidad humana incluso en contextos de violencia e incertidumbre.

Dirigida por Patricio “Pato” Pimienta y con dramaturgia de Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López, la obra es interpretada por Amalá Saint-Pierre, Julio Toloza, Orlando Alfaro y Francisco Paco López. Más que una reconstrucción histórica, el montaje dialoga con problemáticas profundamente contemporáneas. En un escenario global marcado por conflictos armados, migraciones forzadas y desplazamientos humanos, la experiencia de aquellos refugiados vuelve a instalar preguntas sobre solidaridad, memoria y convivencia democrática.

“Luna 1939” invita al público a descubrir una historia prácticamente desconocida que une a Chile y España a través de la cultura, recordándonos que la creación artística también puede convertirse en refugio, resistencia y esperanza.

LUNA 1939

Compañía: Colectivo Mákina Dos

Dirección: Patricio “Pato” Pimienta

Dramaturgia: Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López

Elenco: Amalá Saint-Pierre, Julio Toloza, Orlando Alfaro y Francisco Paco López

Asistente de dirección y producción: Catalina Bazán

Iluminación: Nicolás Zapata

Escenografía y vestuario: Nicoletta Fuentealba

Música: Orlando Alfaro

Coproducción: Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Centro Cultural de España

Duración: 70 minutos

Edad recomendada: Todo espectador (desde los 12 años)