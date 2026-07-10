Mujeres siguen lejos de la alta dirección: ninguna lidera una empresa del IPSA

El informe “Mapa de Género: Liderazgo Ejecutivo”, elaborado por ChileMujeres, muestra que tres de cada diez empresas del IPSA no tienen mujeres entre sus ejecutivos principales reportados en sus memorias y que ninguna cuenta con una gerenta general. Además, advierte una fuerte concentración femenina en áreas de apoyo y una baja presencia en los puestos que suelen conducir a la máxima dirección.

La brecha persiste en la primera línea ejecutiva

¿Dónde están las mujeres que llegan a la alta dirección? Esa es la interrogante que busca responder el informe “Mapa de Género: Liderazgo Ejecutivo”, elaborado por ChileMujeres, que por primera vez analiza la composición de los equipos ejecutivos principales de las 30 empresas que integran el IPSA.

El estudio examinó a 301 ejecutivos y ejecutivas y concluyó que las mujeres representan apenas el 15,6% de la primera línea ejecutiva, mientras que el 84,4% corresponde a hombres. Además, nueve de las 30 compañías analizadas (30%) no cuentan con ninguna mujer en su equipo ejecutivo principal y ninguna tiene actualmente una gerenta general.

Sin embargo, el informe advierte que la brecha no solo se refleja en el número de mujeres presentes en estos espacios, sino también en los cargos que ocupan dentro de las organizaciones.

Liderazgo concentrado en áreas de apoyo

Uno de los principales hallazgos apunta a la segregación horizontal del liderazgo ejecutivo. Las mujeres se concentran mayoritariamente en áreas de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos (61,1%), Recursos Humanos o Personas (52,4%) y Marketing y Comunicaciones (40%).

En contraste, su presencia disminuye considerablemente en las áreas con mayor incidencia en la estrategia y los resultados del negocio. En Finanzas y Administración alcanzan un 9,5%; en Estrategia y Desarrollo, un 9,1%; en Legal, Riesgo y Compliance, un 8,8%; en Comercial y Ventas, un 5,7%; en Gerencias de Filiales, un 2,3%; y en Gerencia General, un 0%.

Ante este escenario, María José Díaz, gerenta general de ChileMujeres, sostuvo que “es fundamental que las organizaciones revisen sus procesos de contratación y desarrollo, asegurando igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todas las áreas”.

Los cargos que abren la puerta a la gerencia general siguen siendo masculinos

El informe también revisó la trayectoria profesional de los actuales gerentes generales de las empresas IPSA y detectó un patrón: más de la mitad proviene de áreas donde la representación femenina es especialmente baja.

En concreto, el 26,7% de los gerentes generales desarrolló su carrera en Comercial y Ventas y otro 26,7% llegó al cargo desde la gerencia de una filial o división. Sin embargo, la participación femenina en esas áreas alcanza apenas el 5,7% y el 2,3%, respectivamente, lo que reduce las posibilidades de que más mujeres accedan a la máxima dirección de las compañías.

Directorios avanzan, pero la gestión ejecutiva sigue rezagada

El estudio también evidencia que los directorios muestran mayores avances en diversidad que los equipos ejecutivos. Mientras la participación femenina en los directorios alcanza el 22,6%, en la primera línea ejecutiva llega solo al 15,6%.

Además, en 19 de las 30 empresas analizadas el porcentaje de mujeres en el directorio supera al de su equipo ejecutivo principal, lo que, según ChileMujeres, demuestra que los avances en materia de gobierno corporativo aún no se traducen en una mayor presencia femenina en los espacios donde se toman las decisiones operativas del negocio.

Al respecto, María José Díaz concluyó que “hay un gran desafío de aumentar la diversidad en los roles de liderazgo en las empresas. En las brechas evidenciadas se abre una gran oportunidad para el mundo corporativo en Chile: aprovechar todo el talento disponible, ya que hoy se está limitando a la mitad”.

Las principales cifras del informe