El auge de la femosfera: las mujeres que renuncian al romance y buscan hombres de “alto valor”

Su contraparte, el hombre de bajo valor (HBV), es tacaño o no tiene la capacidad económica, la estabilidad emocional, ni el instinto de protección para proveer a una mujer, no quiere progresar o exige atención sin dar nada a cambio.

En esas definiciones caben muchas otras cosas, y hay muchos otros términos pero al final hay una ecuación: en cualquier relación el hombre tiene que sumar y no restar.

Y es que, aunque parezca un poco contradictorio, muchísimos de estos espacios repletos de mujeres empoderadas, de lo que más hablan es de estrategias para conseguir pareja.

Reglas para cumplir

Hay varias cosas que a menudo les cuestionan, por ejemplo, la afirmación de que “todos los hombres son iguales”.

La respuesta es: “Claro que sabemos que no todos lo son, pero si yo te doy una bolsa de dulces y te digo que el 10% está envenenado… ¿no examinarías con muchísimo cuidado cada uno antes de comértelo?”.

Eso es lo que aconsejan hacer, sin piedad alguna.

Los estándares, por ejemplo, no son negociables: una MAV no da segundas oportunidades.

Si un hombre sugiere una primera cita barata (como ir a caminar o a tomar café) o propone ir 50/50 con los gastos, es descartado inmediatamente.

Las razones van desde el mayor poder adquisitivo que suelen tener los hombres, hasta el cálculo de cuánto invirtió ella en maquillaje, depilación, vestuario y peluquería para esa cita.

¿Muy frío todo? Pues sí, ¿y qué?, es la posición. Las mujeres no pueden seguir yendo a la batalla armadas con rosas, opinan.

Desapego y autocontrol emocional es uno de los escudos: no operan desde la necesidad de aprobación ni el miedo a la soledad.

Si un hombre reduce su esfuerzo o muestra conductas dudosas, la MAV se retira sin drama, sin explicaciones y sin llanto. Su atención como un recurso escaso.

Y nada de enamorarse ni dejarse engañar.

Aunque se plantea como un juego transaccional manipulativo y crudo, lo curioso es que esos filtros pueden servir como un chaleco antibalas emocional para asegurarse de que el hombre con el que se sientan a la mesa no sea un narcisista, un estafador o un maltratador.

Los sujetos narcisistas y abusivos, por ejemplo, utilizan el Love Bombing(bombardeo de amor): les dicen que son el amor de su vida en la primera semana, las saturan de poemas, atención y promesas vacías.

Varias creadoras de contenido alertan sobre los riesgos. E instruyen a sus seguidoras a mantener una distancia psicológica fría. Al auditar al hombre basándose puramente en hechos tangibles y estables en el tiempo, se neutraliza la manipulación emocional del abusador.

Si el hombre no puede sostener sus promesas con un comportamiento respetuoso y protector a largo plazo, el filtro lo expulsa antes de que la mujer quede atrapada psicológicamente.

Si te fijas en las estrictas “reglas de etiqueta” que imponen estas gurús para las primeras citas, verás que coinciden con los manuales de prevención de agresiones sexuales de la policía y organizaciones de apoyo a víctimas:

Prohibido ir a la casa de un hombre, o invitarlo a la de ella, durante los primeros meses. Y prohibido que las recoja en su carro: exigen que la mujer llegue por sus propios medios a un lugar público y concurrido.

Aunque sirven para “hacerse la difícil”, logísticamente garantizan que la mujer mantenga el control total de su movilidad física, eliminando el riesgo de quedar atrapada en un espacio privado donde sea vulnerable a una agresión sexual o física.

Entre el desencanto y la resignación

Eso de ser una cosa pero también otra parece ser una característica de la femosfera.

Cuando te choca el lenguaje crudo con el que hablan del amor, de repente dicen algo que resuena. Cuando hablan de los hombres como un objeto con un valor comercial, notas que también están pidiendo que las valoren y las respeten.

Te pueden repeler, pero también pueden hacer que te carcajees.

Para Kay, la femosfera responde a algo real: las citas heterosexuales, dice, son genuinamente difíciles para las mujeres, por la normalización de la pornografía misógina, las apps de citas -que sacan lo peor del comportamiento humano- y la amenaza persistente de la violencia sexual.

El problema, señala, es cómo resuelve el diagnóstico: “la violación y la violencia sexual suelen verse como comportamientos innatos en algunos hombres […] así que no puedes hacer más que evitar a esos hombres de bajo valor, porque siempre estarán ahí”. No hay espacio, dice, para pensar que la sociedad podría cambiar; la violencia queda convertida en algo casi biológico, inevitable.

La femosfera, añade, “es una extraña y compleja mezcla de algunas ideas feministas, con las que es difícil no estar de acuerdo, pero con soluciones muy reaccionarias al problema”.

“Confusa es la palabra que creo es la mejor para describirla”.

Lo que Kay lamenta es que “es una idea muy realista, pero, en última instancia, muy fatalista. Es la idea de que deberíamos abandonar la política y renunciar a cualquier intento de mejorar la sociedad”.

Y le preocupa que eso sea lo que las jóvenes empiecen a entender por feminismo.

Resalta que existen otras comunidades que no adoptan la visión de que hombres y mujeres estarán fundamentalmente siempre en guerra entre sí, y que nada podría cambiar.

Pero, remata, “hay algo en los medios digitales en este momento que parece ser susceptible a este tipo de lógica más reaccionaria”.