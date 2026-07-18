Nueva guía europea busca eliminar planos que sexualicen a las atletas en televisión

La forma en que se transmiten las competencias femeninas de atletismo volvió a instalarse en el debate. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), junto a la Asociación Europea de Atletismo, publicó una guía dirigida a realizadores y operadores de televisión para promover una cobertura centrada en el desempeño de las deportistas y reducir imágenes que puedan contribuir a su sexualización.

Una guía para cambiar la cobertura televisiva del atletismo femenino

Bajo el título Subir el listón: directrices para una cobertura mediática respetuosa del atletismo femenino, el documento de 23 páginas reúne recomendaciones para modificar algunos criterios de realización televisiva utilizados durante las competencias.

Entre las principales orientaciones, la guía plantea evitar determinados primeros planos, cámaras ubicadas en posiciones bajas y el uso excesivo de repeticiones en cámara lenta cuando estas no aportan información técnica ni cumplen una función narrativa.

El texto utiliza ejemplos extraídos de transmisiones reales para ilustrar qué tipos de imágenes deberían evitarse y cuáles permiten mostrar de mejor manera el desarrollo de cada disciplina.

Según la organización, este tipo de decisiones audiovisuales puede desviar la atención desde los logros deportivos hacia la apariencia física de las competidoras, además de reforzar “estereotipos dañinos”. Por ello, plantea que las transmisiones prioricen el rendimiento, la técnica y las capacidades atléticas.

Recomendaciones específicas para cada disciplina

Las directrices incluyen apartados dedicados a distintas pruebas del atletismo, como salto de altura, salto con pértiga, saltos horizontales y carreras.

En el caso del salto de altura, la UER recomienda evitar cámaras instaladas debajo de las atletas o acercamientos durante el momento en que superan el listón. También sugiere prescindir de determinadas repeticiones en cámara lenta y finalizar algunos planos antes de que las deportistas caigan sobre la colchoneta.

Las recomendaciones para el salto con pértiga siguen una línea similar. El documento desaconseja primeros planos desde la parte posterior de las competidoras, cámaras situadas a baja altura y repeticiones ampliadas que, según sus autores, no entregan información relevante para comentaristas o espectadores.

En las pruebas de salto largo, la organización advierte que las cámaras instaladas junto al foso pueden generar imágenes “comprometedoras” cuando registran la acción desde abajo. En esos casos, propone privilegiar tomas laterales y planos más amplios que permitan apreciar la carrera, la batida y la ejecución técnica.

Las recomendaciones también alcanzan a las pruebas de velocidad y fondo. La guía aconseja evitar planos muy cerrados por debajo de la pelvis y prestar especial atención a los momentos previos a la partida o posteriores a la llegada, cuando las atletas pueden agacharse o caer producto del esfuerzo físico.

La experiencia de las deportistas

El documento fue elaborado con la participación de tres atletas de élite: la pertiguista británica Holly Bradshaw, la saltadora serbia Ivana Španović y la saltadora de altura croata Blanka Vlašić.

Bradshaw sostiene que la presencia y ubicación de las cámaras incluso ha afectado la concentración de las competidoras durante las pruebas.

“Muchas atletas, incluida yo misma, hemos estado en situaciones competitivas en las que estaban más pendientes de las cámaras que de su propio rendimiento”, afirma.

La medallista olímpica también señala que ha sido blanco de ataques en redes sociales y que ha encontrado “vídeos inapropiados” elaborados a partir de imágenes en cámara lenta tanto de ella como de otras deportistas.

El foco debe estar en el rendimiento deportivo

La Unión Europea de Radiodifusión enfatiza que las nuevas directrices no buscan establecer una única forma de transmitir el atletismo ni limitar la creatividad de las producciones televisivas.

Según la organización, el objetivo es demostrar que determinados planos pueden evitarse “sin ninguna pérdida de calidad narrativa, información técnica o calidad visual”, promoviendo transmisiones donde el protagonismo recaiga en la carrera, la técnica, la batida, el salto y el desempeño deportivo de las atletas, por sobre imágenes que puedan resultar incómodas o contribuir a su sexualización.