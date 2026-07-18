Norte chico se convierte en foco de preocupación por temporal: autoridades llaman a la precaución

El sistema frontal que afecta a la mayor parte de Chile desde el miércoles pasado concentra esta jornada sus consecuencias más severas en el Norte Chico: el desborde de ríos y quebradas, caminos cortados, evacuaciones preventivas y presencia de turbiedad en el suministro de agua potable mantienen al gobierno central y regionales atento a la evolución del evento.

Así lo confirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en el primer balance diario este del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de esta mañana: “En la zona centro‑sur no hay situaciones mayores de emergencia y por lo tanto los esfuerzos del Gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país”.

Según los datos entregados por Pavez y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, a nivel nacional el evento meteorológico deja hasta ahora un saldo de 4 personas fallecidas, un desaparecido en la Región del Maule, 516 damnificados, 800 albergados y 1.181 aislados entre las regiones de Atacama y La Araucanía. En infraestructura, Cebrián detalló que 16 viviendas resultaron destruidas, 291 presentan daño mayor, 5.319 daño menor y otras 863 permanecen en evaluación.

El despliegue gubernamental reúne a equipos municipales, delegaciones presidenciales, Fuerzas Armadas y Bomberos. En total, Senapred ha enviado 41 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para apoyar evacuaciones preventivas desde el inicio del evento.

Atacama: caminos cortados por caudales de agua

La Región de Atacama vive una situación particularmente compleja. Senapred declaró alerta roja para toda la provincia del Huasco, cancelando así la alerta amarilla vigente desde el 16 de julio. La decisión se adoptó en atención a las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronostica precipitaciones intensas de costa a cordillera entre este sábado y el lunes 20 de julio, nevadas moderadas a fuertes con ventisca, viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco y tormentas de arena, además de tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento local hasta el domingo.

A ello se suma la actualización del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que en su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa calificó como muy alta la posibilidad de aluviones y derrumbes en litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles transversales y valles precordilleranos; (además de ser alta en la pampa y baja en la cordillera).

La delegada regional Sofía Cid reportó la activación de quebradas en distintos puntos de la provincia, además de cortes y rodados en rutas. “Tenemos mucha maquinaria de Vialidad apostada en los lugares para poder ir solucionando esos cortes lo antes posible”, afirmó. En la comuna de Alto del Carmen se reforzará la presencia militar: a los 40 efectivos desplegados el martes se suman otros 30 durante la jornada.

La autoridad regional insistió en el llamado a la comunidad a “no acercarse a quebradas ni cursos de agua y mantenerse siempre informado por los canales oficiales”, y pidió evitar difundir información no verificada, especialmente audios o videos que circulan por redes sociales: “Eso es muy importante, porque también mucha gente entra en pánico”.

Durante la madrugada, la mensajería SAE ordenó evacuar sectores de Alto del Carmen y Vallenar. En la primera comuna se reportan más de 4.700 personas aisladas producto de los cortes en las rutas C-485, C-495 y C-489 a raíz del aumento de caudales y quebradas activas. Senapred reforzó el llamado a evitar las riberas de los ríos El Carmen y El Tránsito, activando nuevamente el SAE para reforzar las medidas anunciadas por los organismos técnicos en terreno.

En paralelo, la comuna de Tierra Amarilla se mantiene con alerta amarilla.

Coquimbo: preocupación por el suministro de agua

En la Región de Coquimbo, en tanto, Senapred mantiene la alerta roja para todo el territorio debido a la intensidad del temporal. Previamente el organismo emitió una alerta preventiva por crecidas en la provincia de Elqui, donde solicitó evitar acercarse a las riberas de ríos, esteros y quebradas. Por estas horas cerca de 3 mil personas presentan problemas de conectividad en la región.

Entre las mayores preocupaciones se encuentra el suministro de agua potable: las plantas Las Rojas —que abastece a La Serena y Coquimbo— y Sotaquí reportan episodios de agua turbia. Si bien Las Rojas tiene asegurado el suministro por al menos 30 horas (según informó el subsecretario Pavez esta mañana), las autoridades centrales y regionales ya preparan camiones aljibe ante la posibilidad de cortes.

A lo anterior se suma que durante la noche del viernes y madrugada de este sábado se realizaron evacuaciones preventivas en campamentos de Salamanca e Illapel, y se mantienen coordinaciones en Huentelauquén Sur, Canela y Río Camisas por el aumento de caudales y el nivel del embalse Corrales. Durante las últimas horas se sumaron nuevas localidades al listado, entre ellas sectores de Coquimbo, Ovalle y La Serena.

La Dirección Meteorológica mantiene una Alarma Meteorológica para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, donde se esperan precipitaciones de entre 40 y 50 milímetros diarios hasta el martes. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de quebradas, cauces de ríos y del borde costero, y a seguir exclusivamente la información de los canales oficiales.

Ante el escenario, el delegado presidencial Víctor Pino solicitó al Gobierno una mayor presencia de contingente militar que afecta a las provincias de Choapa, Limarí y Elqui. “Ya hemos solicitado al Estado Mayor Conjunto poder tener más efectivos militares aquí en la región. Estamos esperando que ese contingente pueda llegar lo más pronto posible”, sostuvo esta tarde en conversación con 24 Horas.

De acuerdo con el informe disponible hasta las 7.00 horas, la región contabiliza 212 viviendas con daños menores y una completamente destruida. El delegado afirmó que existen albergues activos en casi todas las comunas de la región para atender a las víctimas del tempora.