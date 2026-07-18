Fallece carabinero baleado en Valdivia: intentó detener a sospechoso del crimen de cabo Naín

Este sábado se confirmó el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marco Javier Cosme Barquero, integrante del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía, quien permanecía internado en estado crítico desde el pasado miércoles 15 de julio tras recibir un disparo en el rostro durante un procedimiento policial en Valdivia.

El uniformado, de 32 años y con 13 años y cinco meses de servicio en la institución, formaba parte del GOPE desde 2019 y fue gravemente herido mientras participaba en un operativo para detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en 2020.

Durante el enfrentamiento, registrado en el sector rural de Punucapa (Las Minas), en la costa de la capital regional, el imputado habría disparado con un revólver contra los efectivos, alcanzando también al suboficial Roberto Canio Quilaleo, quien recibió un impacto en el abdomen y se encuentra fuera de riesgo vital.

Tras el ataque, Cosme ingresó al Hospital Base de Valdivia con una herida de arma de fuego en el cráneo que le provocó un traumatismo encefalocraneano grave. Fue sometido a una compleja intervención neuroquirúrgica y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos con ventilación mecánica, sedación, soporte de drogas vasoactivas y múltiples transfusiones. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, había calificado su condición como “bastante crítica”, mientras el general director de Carabineros, Marcelo Araya, viajó hasta el centro asistencial y pidió a la ciudadanía rezar por su recuperación.

Finalmente, este sábado se confirmó su deceso; el funcionario fue desconectado de sus soportes vitales y sus órganos serán donados.

“Su partida enluta profundamente a Carabineros de Chile y reafirma el compromiso permanente de hombres y mujeres que, con vocación de servicio, trabajan cada día por la seguridad del país”, lamentó la institución a través de un comunicado,

“El Cabo 1º Marcos Javier Cosme Barquero entregó su vida en cumplimiento del deber, sirviendo a la comunidad con valentía, profesionalismo y un inquebrantable compromiso con la Institución y con Chile“, cierra el texto.

La noticia fue confirmada por la Municipalidad de Valdivia, que decretó duelo comunal para el lunes 20 de julio, disponiendo que la bandera nacional y la bandera comunal permanezcan a media asta en todos los edificios municipales. A través de un comunicado, la casa edilicia expresó: “La muerte de un carabinero en cumplimiento de su deber no puede pasar en vano: es un acto que atenta contra quienes resguardan la seguridad de todos los vecinos y vecinas”.

En el mismo procedimiento, Carlos Cancino Tapia también resultó herido con impactos en el cuello y la rodilla; fue operado, estabilizado y se encuentra fuera de riesgo vital. Según adelantó el fiscal Carlos Bustos, una vez que su condición lo permita será formalizado por el ataque a los uniformados, y quedará a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco por su participación en el crimen del cabo Naín.