Un intenso operativo busca a un trabajador de 62 años que desapareció la tarde del viernes al ser arrastrada su camioneta por el estero Domulgo en la Región del Maule, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur,

El desaparecido es contratista de la Compañía General de Electricidad (CGE). De acuerdo a la Brigada de Homicidios de Talca, “se encontraba realizando labores en el sector Domulgo de Curepto”. Cerca de la medianoche salió a bordo de una camioneta de dicha empresa para dejar implementos a las cuadrillas que trabajan en reponer el suministro eléctrico, afectado por los temporales. Al intentar cruzar el estero, el vehículo fue arrastrado por la corriente. En el mismo punto, otra camioneta también quedó atrapada, pero sus ocupantes lograron salir ilesos.

La emergencia fue reportada alrededor de las 03:45 de la madrugada, cuando el Cuerpo de Bomberos de Curepto activó una alarma en la ruta entre El Guindo y El Queñe. A partir de entonces, voluntarios de bomberos, personal municipal, Carabineros y el GOPE mantienen una intensa búsqueda por tierra y aire de la zona, según informó el delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto. Según Fiscalía, el helicóptero policial realiza labores de búsqueda entre el cruce El Queñe y El Guindo.

El comandante de Carabineros Javier Vargas detalló que, tras recibirse una denuncia al 133, se movilizaron recursos “para efectos de verificar la ruta. En ese momento se establece que el estero del lugar se habría desbordado, ya no teniendo contacto ni telefónico ni por GPS con la persona”, agregó el oficial. Luego de una ventana climática durante esta mañana de sábado, se efectuó un sobrevuelo por parte del helicóptero institucional en la zona, confirmó el capitán.

El sistema frontal, según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ha dejado hasta el momento cuatro personas fallecidas, seis lesionados, 516 damnificados, 800 albergados y 1.181 personas aisladas entre las regiones de Atacama y Araucanía. Las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar cursos de agua con crecidas.