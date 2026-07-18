Lluvias abren grandes socavones y cortan rutas clave en Reñaca y Puchuncaví

El intenso sistema frontal que afecta a la Región de Valparaíso provocó dos grandes socavones en Reñaca y Puchuncaví, comprometiendo vías estratégicas para la conectividad del litoral y bloqueando el acceso a sectores residenciales.

Uno de los hundimientos se produjo en la calle Los Pinos, en Reñaca, donde las lluvias abrieron una grieta de aproximadamente 10 metros. El colapso comenzó durante la tarde del jueves e impidió el ingreso a condominios cercanos.

Residentes advirtieron que la vía es utilizada diariamente como alternativa para desplazarse entre Viña del Mar, Concón y el Camino Internacional. Un vecino afirmó que el sector había registrado grietas en años anteriores, pero nunca un daño de esta magnitud.

Frente al acceso a Maitencillo

En paralelo, otro socavón cortó la Ruta F-30, que une Puchuncaví con Zapallar, a la altura de Marbella. El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas deberá adoptar una decisión sobre la intervención de la vía, considerada una arteria principal del litoral norte regional.

El jefe comunal explicó que el hundimiento se produjo junto a una obra destinada a llevar agua potable y alcantarillado a Maitencillo, luego de que el caudal ingresara a una zanja existente. La emergencia afecta además el abastecimiento y la actividad turística y gastronómica de la zona.

El municipio y Carabineros establecieron la Costanera de Maitencillo como alternativa para vehículos livianos. Los camiones y otros transportes de alto tonelaje deberán desviarse por la Ruta 5 Sur.