El templo budista en Corea del Sur donde monjes ayudan a jóvenes a encontrar pareja e hijos

“Los budistas siempre han sido los primeros en actuar cuando nuestro país ha atravesado momentos difíciles”, afirma Yoo Cheol-ju, organizador del retiro, en alusión a la época en que el templo Donghwasa sirvió como campamento de monjes guerreros que defendieron Corea de las invasiones japonesas en el siglo XVI.

Pero esta vez la amenaza no viene del extranjero.

“La baja natalidad es una crisis nacional. Teníamos que hacer algo al respecto”, dice Yoo.

Al igual que en el resto del mundo, los nacimientos se han desplomado en Corea del Sur a medida que el país se ha ido enriqueciendo.

En 2023, el número medio de hijos que tiene una mujer surcoreana a lo largo de su vida —la tasa de fecundidad total— cayó a un mínimo histórico de 0,72, muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1.

Hay quien culpa al aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y a la falta de ayudas económicas para el cuidado de los hijos. Otros afirman que las mujeres están dando prioridad a sus carreras profesionales o, simplemente, ejerciendo lo que hoy en día es una opción.

Pero los estudios muestran que los jóvenes surcoreanos también salen menos y tienen menos citas que antes. Aunque algunos optan por la soltería, a muchos les cuesta encontrar pareja, lo que hace que las tasas de matrimonio bajen.

El gobierno ha comenzado a ofrecer permisos parentales más largos, bonificaciones en efectivo por el nacimiento de un hijo y apartamentos subvencionados para recién casados.

Alcaldías y asociaciones civiles han ido un paso más allá, organizando eventos de citas con el respaldo del Estado, como este que se celebra en el templo de Donghwasa.