Encuesta Cadem: 56% cree que proyecto Escucha Su Corazón busca dificultar el acceso al aborto

La más reciente encuesta Cadem abordó la percepción ciudadana sobre el proyecto de ley denominado Escucha Su Corazón, iniciativa que ha reabierto el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Chile. El estudio reveló que un 56% de los consultados considera que la propuesta busca “disuadir o dificultar” que una mujer se someta a un aborto, mientras que un 67% se manifestó en desacuerdo con negar el procedimiento a quienes se nieguen a escuchar los latidos del feto.

El sondeo evidenció un amplio conocimiento de la iniciativa: un 75% afirmó haber escuchado sobre el proyecto. En contraste, solo un 19% consideró que su objetivo es entregar “más información a la mujer para que decida con mayor conocimiento”.

Asimismo, un 66% de los encuestados declaró estar en contra del proyecto, frente a un 27% que manifestó su apoyo. El rechazo también se extiende a una de las medidas contempladas en la propuesta: un 67% está en desacuerdo con que se le niegue el aborto a las mujeres que se nieguen a escuchar los latidos del feto.

“Los niveles de acuerdo con aspectos fundamentales del proyecto son más altos entre los mayores de 55 años (36%) y entre los identificados con la derecha (47%)”, destacaron desde quienes realizaron la encuesta sobre el tema.

El proyecto Escucha Su Corazón

La interrupción voluntaria del embarazo en Chile ha generado un nuevo debate a raíz de una polémica iniciativa presentada por el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario. El proyecto, denominado Escucha Su Corazón, propone modificar el Código Sanitario para incorporar una nueva exigencia dentro del procedimiento de aborto en las tres causales permitidas por la ley.

La propuesta ha sido cuestionada por actores del mundo político y organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, que la califican como una medida revictimizante.

La moción establece que, antes de que la mujer manifieste su decisión de interrumpir el embarazo, el médico deberá informarle si existe actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable y ofrecerle la posibilidad de escuchar esos latidos mediante los medios técnicos disponibles. En caso de negarse, el profesional podría abstenerse de realizar el procedimiento.

Según el texto del proyecto, un consentimiento solo puede considerarse plenamente informado cuando la persona cuenta con toda la información disponible sobre el procedimiento.

“La existencia de actividad cardíaca constituye un dato clínico objetivo y verificable, propio del estado biológico del embarazo, cuya comunicación robustece la calidad del consentimiento informado de la mujer que solicita el aborto”, argumenta el proyecto.