Sedini sigue sin filtros: “Si hacer bien la pega es ser como Vallejo, menos mal la hice mal”

La exministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, profundizó sus críticas tras abandonar el Ejecutivo y abordó las reiteradas comparaciones con quien ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo.

Durante su entrevista con el programa Sin Filtros, la exvocera sostuvo que nunca compartió ese tipo de paralelos y cuestionó que su gestión fuera evaluada tomando como referencia a su antecesora.

“La comparación está de más y, si hacer bien la pega es ser como Camila Vallejo, menos mal la hice mal”, afirmó.

Sedini explicó que, a su juicio, no comparte la forma en que Vallejo ejerció la vocería de Gobierno. “Porque si hacer la pega era mentir, era esconderse de los problemas, era dejar solo al presidente, era no afrontar los problemas y más encima hacer comisiones para censurar a la prensa y la información, no tengo ningún interés en parecerme lo más mínimo a Camila Vallejo”, sostuvo.

La exsecretaria de Estado también enfatizó que ambas llegaron al cargo desde trayectorias completamente distintas y que las comparaciones carecen de fundamento.

“No tenemos la misma profesión, no tenemos la misma historia de vida, ni el mismo camino para haber llegado a esto; no teníamos ni siquiera la misma relación con el presidente. Cada una con el suyo”, señaló.

Asimismo, planteó que este tipo de comparaciones responde a un criterio distinto al que se utiliza con autoridades hombres que ocupan cargos equivalentes. “Es bastante machista”, afirmó.

Para respaldar ese argumento, comparó su situación con la del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“¿Alguien le dijo a Quiroz que era el próximo Marcel? Los dos son economistas, tienen la misma edad y trayectoria, ¿por qué eso solo pasaba con nosotras?”, cuestionó.

Las declaraciones forman parte de una extensa entrevista concedida dos meses después de dejar el Gobierno, en la que Sedini también denunció presiones internas, cuestionó el funcionamiento del denominado “segundo piso” de La Moneda y aseguró que durante su gestión se le pidió modificar su estilo de comunicación para ajustarse a lo que describió como “el gobierno de los fomes”.