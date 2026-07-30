La ministra de la Mujer, Judith Marín, se refirió este miércoles al proyecto impulsado por el diputado Agustín Romero que busca sancionar con penas de cárcel la venta o facilitación de misoprostol (Misotrol) fuera de las tres causales legales de interrupción del embarazo.

La secretaria de Estado afirmó que el Ejecutivo respaldará las iniciativas orientadas a combatir el comercio ilegal de medicamentos, enfatizando los riesgos sanitarios asociados a la adquisición de fármacos en mercados informales.

“Estaremos de acuerdo en apoyar cualquier moción que vaya en la línea de evitar la venta ilegal de medicamentos, ya sea por internet o redes sociales, ya que el riesgo que corren las personas que adquieren estos medicamentos en el mercado informal es muy alto”, comentó a T13.

Oposición cuestiona el foco de la iniciativa

La propuesta presentada por parlamentarios del Partido Republicano generó críticas desde distintos sectores de la oposición, que acusaron que el proyecto pone el foco en un medicamento específico en lugar de abordar el comercio ilegal de fármacos de manera integral.

Una de las primeras reacciones provino de la diputada del Frente Amplio (FA), Constanza Schonhaut. “Si el problema es la venta ilegal, ¿por qué el diputado republicano Agustín Romero pone el foco en este medicamento y no en los cientos que se venden en ferias o por internet?”, cuestionó.

La parlamentaria agregó que “esto no es fiscalización, es parte del libreto de la ultraderecha para hacer retroceder los derechos de las mujeres. Es momento de que el Gobierno sea claro sobre esta materia y deje de esconder la cabeza al momento de defender los derechos alcanzados”.

En la misma línea, la diputada del Partido Socialista (PS), Carolina Cucumides, sostuvo que “mientras el Partido Republicano está decidido a enfrentar una batalla cultural e ir en contra de las mujeres de Chile, nosotros estamos en el territorio enfrentando una emergencia climática que tiene afectada a mucha gente”.

Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo a “gobernar para todos y todas”, remarcando que “no es época para enfrentarnos en términos valóricos (…) las mujeres tenemos derechos, los hemos ganado y los hemos conquistado por años, y no vamos a dar ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres se respetan”.

Llamados a combatir el mercado clandestino

Las críticas también fueron compartidas por la diputada Lorena Fries (FA), quien declaró que “no se podía esperar mucho más del diputado Romero, que no solo agrede en el podio, sino que ahora quiere atentar contra los derechos y las libertades que nos ha costado tanto conquistar a las mujeres en este país”.

Por su parte, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, planteó que el debate debiera centrarse en el combate al comercio ilícito de medicamentos y no en un fármaco en particular.

“Más que centrar el debate en un medicamento en particular, deberíamos fortalecer la persecución de todas las redes que comercializan fármacos de manera ilegal. El verdadero problema que tenemos es el mercado clandestino, que lucra con la salud de las personas”.

Desde el Partido Republicano, en tanto, el senador y presidente de la colectividad aseguró que “prohibir la venta por redes sociales de misoprostol no obedece a la agenda valórica” del partido.