Nueva planta en Puerto Montt reforzará suministro de diésel para industrias entre Valdivia y Chiloé

La seguridad energética del sur de Chile suma un nuevo hito con la puesta en marcha de una de las mayores inversiones en infraestructura de almacenamiento de combustibles realizadas en los últimos años en la Región de Los Lagos. La planta de Chincui, ubicada en Puerto Montt, permitirá fortalecer el abastecimiento de diésel para actividades estratégicas de la economía nacional, como la salmonicultura, la pesca, el transporte, la agricultura y el sector forestal, reforzando la capacidad logística de un territorio clave para las exportaciones del país.

En ese contexto, Esmax, una empresa Aramco, celebró la finalización de las obras de esta infraestructura en una ceremonia encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt; además de autoridades, representantes de la industria, vecinos y colaboradores.

Con el inicio de operaciones, proyectado para el tercer trimestre de 2026, la compañía duplicará su capacidad de almacenamiento de diésel en la Región de Los Lagos, pasando del 19% al 41% de la capacidad regional. Esto permitirá asegurar un suministro más robusto y continuo para las industrias productivas entre Valdivia y Chiloé, además de fortalecer la red de estaciones de servicio Aramco en el sur del país.

Las obras comenzaron en septiembre de 2024 y durante su construcción participaron más de 400 trabajadores, con un fuerte énfasis en la contratación de mano de obra local. Gracias a esta inversión, Esmax elevará a 28 mil metros cúbicos su capacidad logística de almacenamiento y distribución de diésel, fortaleciendo la cadena de suministro y la autonomía energética de las principales actividades productivas de la macrozona sur.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que la Planta de Almacenamiento de Combustibles de Chincui representa el tipo de inversión privada que el programa Modo Empleo busca impulsar, al generar impacto territorial, fortalecer las cadenas productivas y contribuir a la creación de empleo de calidad.

“Un proyecto como este, que durante su construcción ya generó trabajo priorizando a personas locales y que, en su operación, será un respaldo concreto para sectores clave como la acuicultura, es muestra del impacto real que tiene la inversión privada en la vida de las personas y las comunidades”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la Región de Los Lagos “tiene un enorme potencial, y proyectos como este nos ayudan a materializarlo. Como Gobierno, nuestra tarea es generar las condiciones de certeza jurídica, estabilidad y diálogo que permitan que más empresas, nacionales e internacionales, quieran sumarse y elegir a Chile como destino de inversión”.

Una infraestructura estratégica para el sur de Chile

La planta cuenta con dos estanques de almacenamiento con capacidad para 15 mil metros cúbicos de diésel y un tercero de 5 mil metros cúbicos de agua, equipado con un sistema de espuma para el combate de incendios. Además, dispone de una estación de carga para dos camiones y oficinas, mientras que todas sus operaciones serán controladas y monitoreadas de forma centralizada mediante tecnología de última generación.

“Esta moderna planta le permitirá a Esmax duplicar la capacidad de abastecimiento de diésel para industrias clave del sur de Chile, que lideran la producción, el empleo y las exportaciones de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Además, reforzará nuestro liderazgo en el abastecimiento energético de la industria salmonera, la segunda mayor exportadora del país, posicionándonos como socio estratégico y motor de desarrollo y empleo para esta zona”, explicó Edgardo Escobar, gerente general de Esmax, una empresa Aramco.

El ejecutivo agregó que la planta será abastecida directamente a través del terminal marítimo de Oxxean, en Puerto Montt, donde arribarán buques con diésel. Posteriormente, el combustible será distribuido hacia las estaciones de servicio Aramco y las faenas industriales ubicadas entre Valdivia y Chiloé.

Con más de un siglo de trayectoria en la industria energética nacional —fue la primera distribuidora de combustibles de Chile, fundada en 1913— Esmax genera cerca de 2.800 empleos directos y trabaja con más de 1.300 contratistas, contribuyendo además a la creación de miles de puestos de trabajo a través de los servicios que presta a clientes e industrias en todo el país.

Aramco es una de las principales compañías integradas de energía y productos químicos del mundo. La empresa ingresó oficialmente a Chile en marzo de 2024, tras completar la adquisición del 100% de Esmax Distribución. Actualmente cuenta con más de 170 tiendas de conveniencia aStop by Aramco y una red de más de 300 estaciones de servicio, donde ofrece combustibles con tecnología respaldada por el estándar internacional Top Tier Plus y su línea premium ProForce para gasolina de 97 octanos y diésel.