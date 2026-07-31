5 bebés muertos en Francia: ¿qué es la negación de embarazo?

Las autoridades francesas detuvieron a la madre de familia de un domicilio donde fueron encontrados los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos en la ciudad francesa de Orange, en el sureste del país, informó este miércoles (29.07.2026) la Fiscalía de Carpentras, confirmando una investigación del diario Le Parisien.

Los restos fueron hallados después que la mujer fuera trasladada a un hospital el domingo tras dar a luz en casa a un bebé sano, tras un embarazo que su pareja descubrió “tarde”, según las autoridades, reportan diversos medios.

La pareja, preocupada por un aparente trastorno de negación del embarazo, registró la casa y encontró el primer cuerpo, tras lo cual alertó a las autoridades. Ambos tienen otros dos hijos de ocho y doce años.

Los detalles de las autopsias a los restos humanos encontrados en la casa aún no han sido revelados. La justicia abrió una investigación por asesinato. Según el rotativo regional La Provence, la detención se produjo cuando la mujer abandonó el hospital.

La fiscalia ordenó la acogida provisional del bebé nacido el domingo y reportó a los servicios sociales la situación de los otros dos hijos menores de la pareja.

No es un caso aislado, por desgracia

Lamentablemente, los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

Este suceso evoca otros casos en Francia, como el de una mujer detenida en febrero en Alto Saona tras el hallazgo de dos bebés en un congelador, mientras que en 2022 se descubrieron otros dos recién nacidos en circunstancias similares en Bédoin, en el departamento de Vaucluse.

En el caso francés más grave de este tipo, en 2015, una francesa llamada Dominique Cottrez fue condenada a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, después de que el tribunal reconociera una alteración de su capacidad de discernimiento.

¿Qué es la negación de embarazos?

La definición exacta del fenómeno o trastorno de la negación del embarazo y la forma en que puede aparecer en la vida de una mujer siguen siendo muy controvertida dentro de la comunidad científica y médica. Pero, en términos muy generales, se considera como un fenómeno psicológico en el que la mujer no tiene conciencia de estar embarazada. Se le ha llamado tambien “embarazo críptico”, “embarazo en blanco” o “embarazo no percibido”.

Se diferencia de los casos de ocultación del embarazo, en los cuales que una mujer sabe que está embarazada, pero lo oculta a otras personas de su entorno intencionalmente. No se trata de un simple olvido o de un engaño voluntario, sino de un mecanismo inconsciente, que puede manifestarse de forma parcial (si se descubre antes del parto) o total (cuando la gestación se ignora hasta el momento del parto o incluso más allá).

Las investigaciones sobre la negación del embarazo describen casos en los que los síntomas habituales de la gestación pasan desapercibidos o se interpretan de otra manera. Algunas mujeres presentan escaso aumento abdominal y perciben los movimientos fetales como molestias digestivas o gases. También pueden producirse sangrados que se confunden con menstruaciones o alteraciones del ciclo.

Algunos autores han sugerido que determinadas características anatómicas podrían contribuir a que el embarazo resulte menos visible externamente, aunque no existe un consenso definitivo sobre este aspecto.

Se supone que la mente y el cuerpo bloquean la señal del embarazo de manera profunda. Y se considera que el estrés extremo, los cambios hormonales o la presión social (por gestaciones fuera del matrimonio, conflictos familiares, una situación económica precaria, la estigmatización de las madres solteras, entre otras razones) pueden influir en este bloqueo.

La importancia de estudiar y detectar el trastorno

La ciencia ha cuestionado también la idea de que estos casos suelan estar asociados a traumas previos o trastornos mentales, con investigaciones recientes que sugieren que la negación del embarazo puede darse también en mujeres sin antecedentes psicopatológicos.

Así, por ejemplo, lo demuestra un caso de estudio recientemente publicado por la Revista Clínica Contemporánea, especializada en psicología clínica y editada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Las autoras de este estudio de caso, Laura Álvarez-Cienfuegos Cercas y María Villasante Holgado, vinculadas al Hospital Universitario Gregorio Marañón (de Madrid) y al Hospital Universitario Virgen de las Nieves (de Granada), respectivamente, recomiendan mejorar el conocimiento y la detección de este fenómeno entre los profesionales sanitarios.

Intervención psicoterapéutica especializada y apoyo familiar

El descubrimiento tardío del embarazo y la irrupción repentina de la maternidad generan un fuerte impacto emocional, pero, aunque inicialmente existan dificultades para asumir el rol materno, una intervención psicoterapéutica especializada y el apoyo familiar pueden favorecer una adecuada vinculación madre-bebé, concluyen las investigadoras.

Además, el estudio destaca dos aspectos de interés para futuras investigaciones: la posible influencia de una percepción corporal atípica y la existencia de antecedentes familiares de negación del embarazo.