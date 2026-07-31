Se intensifica disputa por contramuestra: exsubsecretario Rodríguez presentó examen negativo de pelo

Un nuevo examen capilar practicado al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, arrojó resultado negativo para todas las sustancias pesquisadas. La muestra fue tomada en la Red UC Christus y enviada al laboratorio USDTL en Estados Unidos, cuyo informe fechado el 31 de julio de 2026 señala que “su resultado es negativo”. La prueba tiene una ventana de detección de tres a cuatro meses, período que coincide con el primer test oficial realizado en abril, que también fue negativo.

El propio Rodríguez se refirió al hallazgo: “Siempre he dicho la verdad y voy a demostrarlo. (…) Ahora, hace pocos minutos, me acaba de llegar el examen de pelo que me hice en la Universidad Católica, que da cuenta de un resultado negativo para cualquier tipo de drogas”, sostuvo el exsubsecretario, según consigna CNN Chile.

En la misma declaración, la exautoridad subrayó que “el informe de junio señala expresamente el laboratorio no concluye consumo de drogas. A su vez, es insuficiente y no se me ha entregado la información necesaria para analizarlo, especialmente la cadena de custodia y el informe cuantitativo”.

El contraste con el test oficial es absoluto: Corthorn Health, laboratorio encargado del control realizado el 12 de junio, informó que un segundo análisis de la misma muestra, efectuado por otro especialista y en un cromatógrafo distinto, “confirmó los resultados positivos obtenidos previamente”. La entidad precisó ayer que Rodríguez “no ha solicitado su contramuestra” bajo las condiciones establecidas, pues la petición de derivarla a un laboratorio diferente “interrumpiría dicha trazabilidad, afectando la validez y certeza del análisis”.

En respuesta, el exsubsecretario reafirmó su postura: “Yo sí solicité la contramuestra a ese laboratorio, solo que, por razones obvias, estoy solicitando que esa contramuestra sea analizada por un laboratorio independiente que le dé garantías al Gobierno, que le dé garantías a la ciudadanía, pero no por el mismo laboratorio cuyo resultado hoy día se encuentra controvertido”, señaló la exautoridad a Radio Biobío.