Ministro Undurraga realizó Cuenta Pública y sindicato denunció “alarmantes contradicciones”

Desde el auditorio del edificio consistorial de la I. Municipalidad de Antofagasta, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, abordó esta semana los principales hitos institucionales del último año y presentó el Plan de Acción en Cultura para el periodo 2026-2030 en su Cuenta Pública.

En su discurso, el ministro reafirmó el compromiso del ministerio con el fortalecimiento de la cultura y el patrimonio como pilares para el desarrollo del país, poniendo especial énfasis en avanzar hacia una institucionalidad que garantice una protección efectiva del patrimonio cultural de Chile, de manera que este contribuya a la construcción de una identidad compartida y al fortalecimiento de la cohesión social.

“Queremos avanzar hacia un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio más moderno, transparente y eficiente, que contribuya de forma efectiva a potenciar al sector y que ponga en el centro el acceso y la participación cultural de la ciudadanía. Una institución que promueva a la cultura, las artes y el patrimonio como un sinónimo de encuentro, de identidad compartida, de cohesión y proyección hacia un mejor futuro para todos los chilenos”, manifestó el titular de la cartera.

Para alcanzar ese objetivo, el ministro presentó cinco ejes de gestión que se desarrollarán durante la administración:

Fortalecer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con una gestión rigurosa, transparente y eficiente. Potenciar la sostenibilidad del sector cultural mediante la colaboración público-privada y la internacionalización. Ampliar y democratizar el acceso y la participación cultural de la ciudadanía, especialmente de personas con mayores barreras y menores oportunidades. Modernizar la institucionalidad patrimonial para compatibilizar una protección efectiva del patrimonio con el desarrollo económico y social de Chile. Fortalecer el patrimonio nacional y recuperar espacios públicos para promover el encuentro ciudadano, la identidad compartida y la cohesión social.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes dos destacadas figuras del mundo de la cultura vinculadas a la Región de Antofagasta: Hernán Rivera Letelier, Premio Nacional de Literatura, y Teresa Ramos, Premio Presidente de la República. “Ambos han contribuido, desde trayectorias distintas, pero igualmente valiosas, a enriquecer el patrimonio cultural de esta región y del país, constituyendo un ejemplo de talento, compromiso y dedicación al desarrollo cultural de Chile”, fueron parte de las palabras que les dedicó el ministro Undurraga.

Por último, la autoridad dedicó agradecimientos a los funcionarios del ministerio, a través de sus dos subsecretarías y servicio, a nivel regional y nacional: “Su trabajo y compromiso son fundamentales para sostener esta institución y serán indispensables para cumplir los desafíos que hoy nos hemos trazado”.

Reacción de los gremios

Tras la exposición realizada el miércoles 29 de julio, mediante un comunicado, el el Directorio Nacional de ANFUCULTURA quiso hacer presente ante la opinión pública las “alarmantes contradicciones entre los resultados positivos que el Ministerio presenta al país y el discurso de desprestigio y desinformación de la gestión institucional que el ministro Francisco Undurraga ha sostenido desde que asumió el cargo, acompañado de anuncios de desvinculaciones y de un severo ajuste presupuestario durante 2026”.

“En primer lugar, se hace necesario recordar que los resultados expuestos corresponden al período 2025–2026, incluyendo los cuatro meses gestión de las actuales autoridades, ejecutando planes y programas que son resultados del Estado, construidos por sus funcionarias y funcionarios junto a artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, organizaciones, comunidades e instituciones culturales de todo el país y no pueden arrogarse a un solo actor de este ecosistema”, indicaron.

“La Cuenta Pública reconoce que el crecimiento presupuestario de los últimos años permitió fortalecer programas, organizaciones culturales, orquestas regionales, teatros, proyectos e infraestructura. El propio documento establece así una relación entre disponibilidad de recursos públicos y fortalecimiento de las políticas culturales. Sin embargo, durante 2026 se concretó una reducción de $51.750 millones, cercana al 10% del presupuesto ministerial aprobado para este año”.

Para ANFUCULTURA, los Fondos Cultura, uno de los programas más antiguos y conocidos por la ciudadanía y la comunidad artística, “muestran claramente esta contradicción”.

“La Cuenta Pública destaca 2.653 proyectos seleccionados durante 2026, más de $48.800 millones adjudicados y más de 10 mil trabajadores y trabajadoras de la cultura vinculados a las iniciativas financiadas. No se puede destacar el impacto, cobertura territorial y aporte al empleo cultural de una política pública sin asumir también los efectos que puede tener reducir sus recursos en un 9% para el año siguiente, como ya sabemos que se hará, incluso antes de conocer estos resultados”.

Adicionalmente, “se hace necesario poner una alerta en el rediseño de los Fondos Cultura 2027, recientemente anunciado por el Ministro, que junto con la reducción global de recursos incorpora nuevas prioridades y restricciones de acceso, entre ellas un criterio de alternancia que impedirá postular a determinadas líneas a responsables de proyectos seleccionados en la convocatoria anterior. Estas modificaciones requieren fundamentos técnicos claros, reglas objetivas y transparentes y una adecuada consideración de sus efectos sobre artistas, trabajadores/as de la cultura y organizaciones, que a fin de cuentas también son un sector económico de esta sociedad que será afectado”.

Del mismo modo, “desde ANFUCULTURA levantamos la alerta frente al anuncio del Ministro en relación a excluir proyectos del financiamiento público por determinados contenidos, utilizando como respaldo la legislación sobre calificación cinematográfica, lo que claramente implicaría grados de censura que no tienen cabida en un sistema democrático ni se ajustarían al marco legal vigente”.

“La Cuenta Pública demuestra, entonces, que Chile cuenta con una institucionalidad cultural que desarrolla políticas de alcance nacional, financia creación, sostiene programas y organizaciones, protege el patrimonio, genera actividad y empleo cultural y permite que millones de personas accedan y participen de las culturas. Resulta contradictorio, entonces, exhibir esos positivos resultados mientras se desacredita a la institucionalidad que los produce, se reducen sus recursos y se mantiene incertidumbre sobre la continuidad de sus trabajadores/as”.

La entidad además criticó que, desde que asumió en su cargo, el ministro “ha intentado justificar estos recortes con desafortunadas declaraciones que no han hecho otra cosa desprestigiar la institución, desinformar a la ciudadanía y desvalorizar el trabajo de quienes la sostienen, debilitando sus capacidades necesarias para cumplir su misión pública”.

“Como organización sindical, nunca nos hemos opuesto a evaluar, modernizar ni mejorar la eficiencia del Ministerio. Conocemos y hemos planteado durante años y con masivas movilizaciones, los problemas que requieren solución para avanzar en el fortalecimiento de nuestra orgánica institucional y bien los saben las actuales autoridades, con quienes estamos discutiendo un nuevo acuerdo de implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional 2026–2030”, señalaron.

“Pero la eficiencia no puede convertirse en sinónimo de reducción o precarización de la función pública. Por esta razón es queexigimos respeto por la institucionalidad y por los funcionarios/as que sostienen la ejecución en todo el país. Las deficiencias deben identificarse y corregirse con antecedentes técnicos, diálogo institucional y decisiones fundadas, no mediante descalificaciones generales”, advirtió la declaración.

“Los resultados presentados en esta Cuenta Pública demuestran el valor público que esta institucionalidad es capaz de generar. El desafío de una nueva administración debe ser fortalecerla, corregir sus debilidades y mejorarla junto a sus trabajadores y trabajadoras, el sector cultural y la ciudadanía; no precarizar las capacidades que hacen posible su misión”.

Y concluyeron que “reiteramos nuestro compromiso con una gestión pública transparente, rigurosa y verdaderamente descentralizada. Al mismo tiempo, exigimos a la autoridad ministerial detener esta estrategia de desprestigio y desinformación, y la apertura inmediata de un diálogo real y efectivo con la representación de las y los trabajadores”.