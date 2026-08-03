Ariana Grande se tomará un descanso de la vida pública por escrutinio al que se siente sometida

Estas especulaciones han aumentado desde el lanzamiento de su último álbum, Petal, hace dos días, y su aparición en el material promocional que lo acompaña.

Su representante recalcó a People que Grande espera terminar su gira “por todo lo alto, con buena salud y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable”.

“Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa con salud y éxito a un nivel muy alto noche tras noche”, agregó.

El último concierto de la gira está programado para el 1 de septiembre en Londres.

La cantante de Thank U, Next y 7 Ringsestaba anunciada para aparecer junto a su compañero de reparto en Wicked, el actor británico Jonathan Bailey, en la nueva producción del aclamado musical de Sondheim de 1984.

Un representante de Empire Street Productions confirmó a la BBC que el musical seguirá adelante sin Grande.

“Tras el anuncio realizado esta noche por el equipo de Ariana Grande, podemos confirmar que ha decidido retirarse del espectáculo Sunday in the Park with George“, dijo.

“Sabemos que no ha sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo. Le deseamos todo lo mejor”, agregó.

Aún no se ha anunciado quién sustituirá a Grande en la reposición en el West End londinense de este musical, ganador del premio Pulitzer.

La BBC se puso en contacto con los representantes de Grande, sin respuesta al momento de publicar esta nota.

El escrutinio en torno a la apariencia de Grande volvió a estar en el centro de atención tras el lanzamiento del videoclip de su último sencillo, Petal, del álbum homónimo.

En el videoclip, Grande interpreta a una artista a la que en las audiciones le dicen repetidamente que “no es lo suficientemente buena”, que está “desesperada” y que “debería hacerse algún retoque”.

Luego afirma que se ha “hecho demasiados retoques”.