Ariana Grande se tomará un descanso de la vida pública por escrutinio al que se siente sometida
Ariana Grande se alejará de la vida pública tras finalizar su gira Eternal Sunshine y no participará en el musical Sunday in the Park with George, previsto para 2027 en Londres. Su equipo explicó que la decisión responde al constante escrutinio sobre su apariencia y salud.
Ariana Grande se retirará de las apariciones públicas y ya no protagonizará un musical próximo a estrenarse en Londres cuando finalice su gira de conciertos Eternal Sunshine.
Un representante de la cantante estadounidense de 33 años declaró a la revista People que la artista “se alejará de la atención pública” cuando la gira termine el próximo mes, después de que sus apariciones provocaran un “escrutinio público constante e interminable”.
La compañía responsable de la reposición de Sunday in the Park with George(“Domingo en el parque con Jorge”, traducción libre), de Stephen Sondheim, que se estrenará en la capital británica en 2027, confirmó que Grande ya no formará parte de la producción y que cuenta con su “completa comprensión y apoyo”.
La apariencia física y la salud de Grande han sido objeto de especulación en los últimos años.
Estas especulaciones han aumentado desde el lanzamiento de su último álbum, Petal, hace dos días, y su aparición en el material promocional que lo acompaña.
Su representante recalcó a People que Grande espera terminar su gira “por todo lo alto, con buena salud y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable”.
“Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa con salud y éxito a un nivel muy alto noche tras noche”, agregó.
El último concierto de la gira está programado para el 1 de septiembre en Londres.
La cantante de Thank U, Next y 7 Ringsestaba anunciada para aparecer junto a su compañero de reparto en Wicked, el actor británico Jonathan Bailey, en la nueva producción del aclamado musical de Sondheim de 1984.
Un representante de Empire Street Productions confirmó a la BBC que el musical seguirá adelante sin Grande.
“Tras el anuncio realizado esta noche por el equipo de Ariana Grande, podemos confirmar que ha decidido retirarse del espectáculo Sunday in the Park with George“, dijo.
“Sabemos que no ha sido una decisión fácil, y la toma con nuestra total comprensión y apoyo. Le deseamos todo lo mejor”, agregó.
Aún no se ha anunciado quién sustituirá a Grande en la reposición en el West End londinense de este musical, ganador del premio Pulitzer.
La BBC se puso en contacto con los representantes de Grande, sin respuesta al momento de publicar esta nota.
El escrutinio en torno a la apariencia de Grande volvió a estar en el centro de atención tras el lanzamiento del videoclip de su último sencillo, Petal, del álbum homónimo.
En el videoclip, Grande interpreta a una artista a la que en las audiciones le dicen repetidamente que “no es lo suficientemente buena”, que está “desesperada” y que “debería hacerse algún retoque”.
Luego afirma que se ha “hecho demasiados retoques”.
El personaje finalmente recurre a una motosierra contra las críticas.