No llegó: reprograman audiencia de formalización de expareja de denunciante de Monsalve

La formalización del ciudadano uruguayo Fernando Silva Tagliabúe, expareja de la mujer que en 2024 denunció al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por violación y abuso sexual, deberá esperar. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó la audiencia luego de que el imputado no compareciera al tribunal.

Tras más de un año y dos meses de investigación, el fiscal José Morales tenía previsto comunicarle cargos como autor de los delitos de lesiones, amenazas, daños, uso no autorizado de tarjeta bancaria y grabación de comunicaciones privadas. Sin embargo, durante la audiencia se informó que la notificación no pudo concretarse correctamente.

Según se expuso en el tribunal, Silva Tagliabúe había fijado domicilio en la comuna de San Pedro de Atacama, pero la diligencia de notificación no logró materializarse. Por ello, el tribunal fijó una nueva audiencia de formalización para el próximo 21 de septiembre.

“Lamentablemente no fue notificado en San Pedro de Atacama, donde fijó su domicilio, por lo que la Fiscalía solicitó un nuevo día que se fijó para el 21 de septiembre”, explicó el fiscal Morales tras la audiencia.

El persecutor confirmó además que el Ministerio Público maneja antecedentes que hacen presumir que el imputado ya no se encuentra en Chile.

“Lo más probable es que esté en el extranjero, de acuerdo a los testigos que tenemos”, señaló.

La investigación se originó en mayo de 2025, cuando la mujer denunció a Silva Tagliabúe por diversos episodios de violencia, amenazas e intentos de difundir imágenes y conversaciones obtenidas sin su consentimiento. Ambos habían iniciado una relación en febrero de ese año, tras conocerse en la fila de un bar.

Según la denuncia, el ciudadano uruguayo —quien registra antecedentes policiales en Uruguay, Bolivia y Brasil— habría desplegado una serie de conductas violentas y coordinado acciones con un tercero para intentar entregar a medios de comunicación grabaciones realizadas sin autorización de la víctima.

Entre las diligencias atribuidas al imputado también figuran contactos con el defensor penal público Víctor Providel, abogado que representa a Manuel Monsalve en la investigación por violación y abuso sexual.

Esa situación motivó un reclamo de la abogada de la denunciante, quien acusó que el defensor habría colaborado con Silva Tagliabúe para difundir antecedentes de la vida privada de su representada. Posteriormente, la Defensoría Penal Pública instruyó un sumario administrativo que terminó con el sobreseimiento de Providel al no acreditarse infracciones éticas ni vulneraciones a los estándares institucionales. No obstante, el defensor continúa en calidad de imputado en la investigación penal vinculada a esta causa.

Aunque la audiencia se desarrolla en la misma semana en que la Corte de Apelaciones de Santiago debe revisar las apelaciones contra la rebaja del arresto domiciliario de Manuel Monsalve, la investigación contra Silva Tagliabúe no involucra al exsubsecretario ni lo considera sujeto de interés en esta causa.