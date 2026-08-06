Cuando se habla de ejercicio físico, generalmente se piensa en fortalecer piernas, abdomen o espalda. Sin embargo, existe un grupo de músculos que suele pasar desapercibido y que cumple un papel fundamental en la calidad de vida de las mujeres: el piso pélvico.

Aunque muchas personas recién escuchan sobre él durante el embarazo o después del parto, mantener un piso pélvico fortalecido es importante desde la juventud y durante todas las etapas de la vida. Su buen funcionamiento influye en el control de la vejiga, la salud sexual, el soporte de los órganos pélvicos e incluso en la estabilidad del tronco.

¿Qué es el piso pélvico?

El piso pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos conectivos ubicados en la parte inferior de la pelvis. Su función principal es sostener órganos como la vejiga, el útero y el recto, además de contribuir al control de la continencia urinaria y fecal.

Al igual que cualquier otro músculo del cuerpo, puede debilitarse con el paso del tiempo o debido a diversos factores, por lo que necesita entrenamiento para mantener su fuerza y funcionalidad.

¿Por qué se debilita el piso pélvico?

Existen diversas situaciones que pueden afectar la musculatura del suelo pélvico:

Embarazo y parto vaginal.

Menopausia y disminución de estrógenos.

Envejecimiento natural.

Sobrepeso u obesidad.

Estreñimiento crónico.

Tos persistente.

Levantamiento frecuente de peso.

Deportes de alto impacto.

Sedentarismo.

Muchas mujeres no presentan síntomas al comienzo, pero con el tiempo pueden aparecer molestias que afectan la vida cotidiana.

Beneficios de hacer ejercicios de piso pélvico

Incorporar ejercicios específicos para fortalecer el suelo pélvico ofrece beneficios respaldados por la evidencia científica y puede mejorar significativamente el bienestar femenino.

Previenen la incontinencia urinaria

Uno de los principales beneficios es ayudar a prevenir o disminuir las pérdidas involuntarias de orina al reír, estornudar, correr o levantar peso.

La incontinencia urinaria afecta a millones de mujeres en el mundo y no debe considerarse una consecuencia inevitable del envejecimiento o de haber tenido hijos. En muchos casos puede prevenirse o mejorar mediante ejercicios supervisados.

Favorecen la recuperación después del embarazo

Durante la gestación el piso pélvico soporta un aumento importante de peso. Después del parto, especialmente si fue vaginal, estos músculos requieren rehabilitación para recuperar fuerza y funcionalidad.

Realizar ejercicios guiados ayuda a disminuir molestias y favorece una recuperación más completa.

Ayudan a prevenir el prolapso de órganos pélvicos

Cuando el piso pélvico pierde fuerza, órganos como la vejiga, el útero o el recto pueden descender parcial o totalmente, provocando sensación de peso, molestias o dificultades para realizar algunas actividades.

El fortalecimiento muscular reduce el riesgo y contribuye a mantener un adecuado soporte de estos órganos.

Mejoran la salud sexual

Diversos estudios indican que un piso pélvico fortalecido puede favorecer una mejor percepción durante las relaciones sexuales, aumentar la sensibilidad y contribuir al bienestar íntimo.

Además, algunas mujeres experimentan mayor facilidad para alcanzar el orgasmo y una mejor lubricación debido al adecuado funcionamiento muscular y circulatorio de la zona.

Contribuyen a una mejor postura

El suelo pélvico forma parte del denominado “core”, junto con los músculos abdominales profundos, el diafragma y la musculatura lumbar.

Por ello, mantenerlo fortalecido también favorece la estabilidad del tronco y ayuda a prevenir molestias lumbares.

¿Cómo son los ejercicios de piso pélvico?

Los ejercicios más conocidos son los ejercicios de Kegel, que consisten en contraer y relajar de forma controlada los músculos del piso pélvico.

Aunque parecen sencillos, muchas mujeres realizan la contracción de forma incorrecta utilizando glúteos, abdomen o muslos, por lo que la evaluación de un kinesiólogo especializado en rehabilitación pelviperineal o un profesional de salud puede ser de gran ayuda.

En términos generales, el ejercicio consiste en:

Identificar correctamente la musculatura.

Contraer los músculos del piso pélvico durante algunos segundos.

Relajar completamente.

Repetir la secuencia varias veces.

La progresión dependerá de la condición física, la edad y las necesidades de cada mujer.

¿Cuándo conviene comenzar?

No existe una edad específica para empezar.

Las especialistas recomiendan incorporar estos ejercicios como parte del autocuidado incluso antes del embarazo. También son especialmente importantes durante el embarazo, en el posparto y en la menopausia, etapas en las que el piso pélvico experimenta mayores cambios.

Si existen síntomas como pérdidas de orina, sensación de peso en la pelvis, dolor durante las relaciones sexuales o dificultad para controlar la vejiga, es recomendable consultar con un profesional de salud para una evaluación individual.

Mitos sobre el piso pélvico

Uno de los principales mitos es pensar que estos ejercicios solo sirven después del parto.

También es frecuente creer que la incontinencia urinaria es una consecuencia “normal” de la edad. Si bien aumenta su frecuencia con los años, existen tratamientos y estrategias preventivas que pueden mejorar significativamente la calidad de vida.

Otro error habitual es asumir que basta con hacer algunas contracciones ocasionales. Como cualquier grupo muscular, el piso pélvico requiere constancia, una técnica adecuada y, en algunos casos, un programa personalizado de entrenamiento.

Un hábito de autocuidado que mejora la calidad de vida

La salud del piso pélvico sigue siendo un tema del que poco se habla, pese a que influye directamente en funciones esenciales del organismo y en el bienestar diario.

Incorporar ejercicios específicos, mantener un peso saludable, evitar el estreñimiento, practicar actividad física y consultar oportunamente cuando aparecen síntomas son medidas que contribuyen a preservar esta musculatura a lo largo de la vida.

Lejos de ser una práctica reservada para mujeres embarazadas, fortalecer el piso pélvico es una estrategia preventiva que favorece la continencia, la salud íntima, la estabilidad corporal y una mejor calidad de vida en todas las etapas.