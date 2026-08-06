Al Pan Pan: Tensión en el oficialismo por salida de Juan Pablo Rodríguez y alza del desempleo

La polémica salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, sigue tensionando las relaciones al interior del oficialismo.

La controversia se intensificó luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, emplazara en un chat grupal al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a pedir perdón a la exautoridad tras conocerse el resultado del test de drogas. Además, llamó a sacar a la “gente inmoral del Gobierno”, aunque sin mencionar nombres.

Consultado sobre estas declaraciones, Pavez respondió en Radio Infinita que “no me siento identificado con ese calificativo” y que “no me corresponde (…) polemizar con el senador Squella”. Respecto de la salida de Rodríguez, sostuvo que “solo hemos hecho aquello que nos obliga la Contraloría”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre esta controversia junto al abogado constitucionalista y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.

Además, analizamos la tasa de desocupación nacional, que alcanzó un 9,4% en el trimestre marzo-mayo de 2026, junto al editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.