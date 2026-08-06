Tribunal Constitucional declara admisibles recursos de oposición contra Ley Miscelánea

El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición en contra de distintas normas de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, dando inicio a la revisión de fondo de las impugnaciones.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Pleno del organismo, que resolvió acoger a trámite las acciones presentadas por senadores y diputados de oposición. Los recursos cuestionan principalmente las disposiciones sobre invariabilidad tributaria y modificaciones a la normativa ambiental contenidas en el proyecto.

Además, el tribunal determinó acumular los tres requerimientos en una sola causa, la que continuará su tramitación bajo el rol correspondiente al primero de los ingresos.

Con la admisibilidad ya resuelta, el TC otorgó un plazo de cinco días corridos para que el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados presenten sus observaciones respecto de las materias planteadas por los requirentes.

Finalizada esa etapa, el organismo iniciará el análisis de fondo de los recursos. Para ello fijó una audiencia pública para el miércoles 12 de agosto, a partir de las 09:00 horas, en la que podrán intervenir quienes acrediten interés en el proceso y soliciten ser oídos antes de las 12:00 horas del lunes 10 de agosto.

Posteriormente, el jueves 13 de agosto, el Tribunal Constitucional escuchará los alegatos de las partes antes de comenzar la deliberación sobre las normas impugnadas.

Desde el TC precisaron que la resolución conocida este jueves no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto constitucional, sino que únicamente habilita la tramitación de los requerimientos presentados por la oposición contra la megareforma.

⚖️ El Tribunal Constitucional admitió a trámite y declaró admisibles los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por grupos de parlamentarios, en el proyecto de ley Boletín N°18.216-05. pic.twitter.com/Agd9X1gsHk — Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) August 6, 2026