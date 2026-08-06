Exseremi de la Mujer explica publicación tras dejar el cargo y descarta cuestionamientos al Gobierno

La exseremi de la Mujer y la Equidad de Género del Biobío, Camila Contreras Pereira, explicó el sentido de una publicación realizada en su cuenta privada de Instagram tras dejar el cargo que desempeñó desde marzo de 2024, luego de que la frase se viralizara y desatara críticas en redes sociales.

En la historia, compartida durante el fin de semana, escribió: “Último día en esta tortura llamada ser seremi de Kast (…) desde mañana libre soy”. Este mensaje fue interpretado como una crítica directa al Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Sin embargo, en un video difundido en sus redes sociales, la exautoridad afirmó que la publicación fue sacada de contexto y que nunca estuvo dirigida al mandatario ni a las actuales autoridades del Ministerio de la Mujer.

“Cuando yo publiqué la historia, nunca pensé que generaría esto porque, justamente, me refería a eso con la frase, al último día de ser autoridad, de sentirme expuesta, de sentirme criticada, y pasa todo lo contrario. Estoy muy molesta, muy enojada, porque justamente lo que más me ha afectado de todo este proceso es la exposición y la crítica“, expresó.

Asimismo, agregó que “cuando hablo de que se termina la tortura de ser seremi de Kast, tiene que ver con eso, con la exposición que es lo que ha sido más doloroso y más horrible para mí”.

Permanencia en el cargo durante su embarazo

En su declaración, Contreras también abordó la decisión que permitió su continuidad como seremi tras el cambio de administración. Según explicó, presentó su renuncia el 11 de marzo, tal como correspondía al término del gobierno anterior, pero dos semanas después supo que estaba embarazada.

“El 11 de marzo renuncié al cargo como correspondía. Renuncié, mandé la carta de renuncia al presidente Boric, y a las dos semanas me entero que estoy embarazada. (…) Lo que yo hago es mandar una carta con certificado médico a la actual ministra informando de mi embarazo. Sin ninguna esperanza, porque el fuero maternal es contra despido, y a mí nadie me había despedido. Pasaron los días, nadie me respondía, y dije ‘bueno, cagué, la vida sigue’. Y al mes después me responden. Me habla alguien del ministerio, donde me dicen que revisaron mi situación y que toman la decisión de mantenerme en el cargo. Que respetan mi situación de maternidad, son empáticos, etcétera”, explicó.

La exseremi sostuvo que esa determinación derivó en cuestionamientos públicos y que volvió a enfrentar una fuerte exposición tras la reciente controversia. “Me afecta a nivel personal porque estoy siendo expuesta sobre la mesa nuevamente para que todo el mundo me haga pebre”, afirmó.

En esa misa línea, agregó que “para cualquier persona de cualquier sector político, mantenerse en un cargo en un gobierno distinto es difícil. Ha pasado esto. Ha habido mujeres, autoridades, exseremis, o personas de confianza política, jefes de gabinete, qué sé yo, que quedan embarazadas. El fuero laboral se las respeta y siguen trabajando. El mundo sigue y las instituciones siguen funcionando”.

Sin cuestionamientos al actual Ministerio

Pese a marcar diferencias políticas con el Gobierno, Contreras descartó haber tenido conflictos con las actuales autoridades del Ministerio de la Mujer y destacó el trato recibido durante el proceso.

“No tengo nada que decir con respecto a las personas, autoridades actuales del Ministerio de la Mujer y sus personas de confianza con las cuales yo he interactuado y he conversado durante este tiempo. Han sido súper respetuosos de todo el proceso. Separando lo político de que, obviamente, yo soy de izquierda, no estoy de acuerdo para nada con el programa de este Gobierno ni sus políticas de género, eso está muy claro. Pero a nivel de trato, no he tenido ningún problema con la ministra, la subsecretaria, la anterior y sus personas de confianza“, dijo.

También cuestionó la difusión que tuvo su publicación y el impacto que ello provocó en su vida personal. “Lo que más me ha afectado de todo este proceso es la exposición y la crítica (…) entiendo que esta es la dinámica que tienen los medios de comunicación (…) para generar interacción, más seguidores y más alcance”, explicó.

Relato sobre el impacto personal

La exseremi aseguró que la polémica generada tras conocerse que continuaría en el cargo durante su embarazo tuvo consecuencias en su salud mental. Según relató, durante los primeros meses de gestación se agravó un trastorno de ansiedad que ya tenía diagnosticado, lo que la llevó a cerrar sus redes sociales y aislarse.

“El maltrato que yo he sufrido y la tortura es por todo lo que sufrí cuando se filtró mi embarazo y haberme puesto sobre la mesa para que todo el mundo me criticara. Recibí muchas críticas, muchos insultos, personas, muchas personas que decidieron creer lo que quisieron desde el desconocimiento”, concluyó.

Además, agregó que “lo que hice fue esconderme, cerrar redes sociales, no querer saber nada, llorar todos los días y ser una bolita frente al mundo”.

Finalmente, sostuvo que actualmente se encuentra mejor gracias al apoyo de su entorno cercano y al tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibe, cerrando su intervención con un llamado a “que se respeten las maternidades libres, sobre todo en un país que se dice tan preocupado por la natalidad”.