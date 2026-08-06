Joaquín Lavín deja Capitán Yáber tras 90 días y pasa a arresto domiciliario total

El exdiputado Joaquín Lavín León abandonó pasadas las 17:00 horas de este jueves el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago reemplazara su prisión preventiva por arresto domiciliario total. El exparlamentario cumplió 90 días recluido.

De acuerdo con La Tercera, Lavín salió sin entregar declaraciones. “Permiso, permiso”, fueron sus únicas palabras mientras avanzaba entre los medios. Afuera del recinto lo esperaba su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga al exlegislador por delitos vinculados con la normativa electoral y el uso de la plataforma SocialTazk, además de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La causa también indaga un fraude al Fisco estimado en $240 millones, relacionado con el uso irregular de asignaciones parlamentarias y maniobras de ocultamiento.

Barriga, en tanto, cumple arresto domiciliario nocturno por otra investigación. La exjefa comunal de Maipú es investigada por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, en hechos ocurridos entre 2016 y 2021, durante su administración municipal.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.