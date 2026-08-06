Claves para vidas largas y saludables

Hola, espero que estés teniendo un buen comienzo de agosto. A propósito de agosto te dejo un artículo que resume los hallazgos, hasta ahora, del estudio CIAO que sigue a centenarios italianos.

En él podemos entender que vivir mucho tiempo con buena salud es el resultado de muchos, muchos factores que no se analizan fácilmente. Hay características básicas, como una dieta saludable, ejercicio, un estilo de vida de bajo estrés y satisfacción, compromiso social y sueño abundante. Puedes leer el detalle más abajo.

Entender el origen de la esquizofrenia sigue siendo un desafío de la psiquiatría. Un estudio chileno invita a repensar la prevención más allá del sistema de salud, incorporando de manera articulada a la educación, la familia y el entorno social como pilares centrales del bienestar mental.

Los resultados muestran que, en promedio, los niños y adolescentes que posteriormente desarrollaron esquizofrenia percibían menor apoyo parental que sus compañeros de curso.

Seguramente cuando quieres bajar de peso una de las primeras cosas que haces es disminuir o eliminar el azúcar. Pero ¿será eso lo mejor para tu cuerpo? En Mito o Verdad, una investigación entrega la explicación.

¿Cuantas películas hemos visto donde las máquinas se revelan, o computadoras toman el mando del mundo? Casi siempre su “debilidad” es la incapacidad de sentir. ¿Y si el próximo gran avance en psicología y psicoterapia surgiera gracias a la capacidad de los modelos de inteligencia artificial (IA) para simular respuestas emocionales humanas? De eso trata lo que trae la sección La IA en Salud.

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CIAO: el estudio que busca vidas más largas y saludables

¿Sabes qué es el CIAO? Es la abreviatura de la Iniciativa Cilento on Aging Outcomes Study. Un proyecto internacional para identificar empíricamente factores clave (biológicos, psicológicos y sociales) que promueven el envejecimiento saludable y la longevidad extrema.

En mayo pasado, se realizó el 11° simposium del CIAO en el Instituto de descubrimiento médico Sanford Burnham Prebys, donde más de una docena de científicos y médicos de Europa y Estados Unidos presentaron nuevos datos y perspectivas sobre la longevidad humana y el envejecimiento saludable.

El estudio está centrado en el Parque Natural de la región de Cilento en el sur de Italia, que es el hogar de aproximadamente 300 residentes que tienen más de 100 años y gozan de buena salud.

Esta región fue la fuente original de investigación de Ancel Keys, el fisiólogo estadounidense que estudió la influencia de la dieta en la salud y promovió por primera vez los beneficios de la dieta mediterránea,

“Italia es uno de los países más longevos del mundo. Y esto se ilustra más dramáticamente en la región de Cilento”, dijo el coinvestigador principal de CIAO Study y fundador de Great Health Science, Salvatore Di Somma.

Pero vivir mucho tiempo con buena salud es el resultado de muchos, muchos factores que no se analizan fácilmente. Existen, por supuesto, las características básicas, como una dieta saludable, ejercicio, un estilo de vida de bajo estrés y satisfacción, compromiso social y sueño abundante.

“Pero debajo de estos aspectos conductuales se encuentran las características celulares del envejecimiento, esto e lo que estamos tratando de identificar y, si es posible, abordar terapéuticamente”, agregó DI Somma.

Lanzado en 2015, el Estudio CIAO aprovecha las últimas herramientas y tecnologías para identificar por qué los residentes de Cilento viven vidas saludables décadas después de la esperanza de vida promedio global de 73,5 años.

El estudio CIAO consta de dos cohortes principales: 100 centenarios (de 95 años o más) sin demencia y 50 centenarios con diagnóstico de demencia. 50 participantes de control (de 60 a 75 años) sin vínculos familiares con los centenarios.

“Estamos llevando a cabo el trabajo específico necesario para informar y dirigir la próxima generación de estudios y, en última instancia, proporcionar respuestas procesables, traduciendo nuestros hallazgos en soluciones clínicas”, explicó la médica-científica de la Escuela de Medicina de UC San Diego, Tatiana Kisseleva; también directora del Centro de Medicina Espacial y de Medicina Espacial de Células Madre de Sanford.

Los hallazgos hasta ahora

En el simposio de mayo los investigadores del estudio CIAO presentaron datos y hallazgos aún no publicados. Aquí te dejo algunos.

El envejecimiento se estudia actualmente a través de las “12 características del envejecimiento”. Estas se agrupan en tres categorías:

Primarias: inestabilidad genómica, desgaste de telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de proteostasis y macroautofagia discapacitada.

Antagónicas: senescencia celular, disfunción mitocondrial, detección de nutrientes desregulada.

Integrativas: agotamiento de las células madre, comunicación intercelular alterada, inflamación crónica, disbiosis.

Paola Antonini de Great Health Science Italy, discutió específicamente sobre la sirtuina-6, una enzima y proteína sensible al estrés que regula la longevidad. Los estudios en humanos y otras especies de larga vida han demostrado que los mecanismos mejorados de reparación del ADN coevolucionan con una mayor longevidad.

La sirtuina-6 (SIRT6) podría desempeñar un papel fundamental en esta eficiencia reparadora diferencial entre especies. Esta controla epigenéticamente (cómo actuan los genes) múltiples vías de estrés, inflamatorias y metabólicas.

Fundamentalmente, el daño al ADN es un motor unificador del envejecimiento. Contribuye a muchos aspectos, incluyendo un estado de inflamación crónica, de bajo grado y persistente que se desarrolla con la edad. En lugar de curar una lesión aguda, el sistema inmunológico se vuelve hiperactivo pero ineficiente, acelerando el envejecimiento biológico y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas.

Sheldon Morris, profesor clínico y subdirector de la Clínica CIRM Apha del Centro Clínico de Células Madre de Sanford, destacó algunas distinciones notables entre los centenarios (edad media: 96,1 años) y los controles (edad media: 66,8 años):

La presión arterial de los centenarios tendía a ser más baja, al igual que su peso e índice de masa corporal, particularmente entre los hombres.

La mayoría de los centenarios (78,4%) nunca ha fumado en comparación con los controles (58,9%).

La mayoría de los centenarios (69,8%) no consume alcohol en comparación con los controles (32,7%).

La mayoría de los centenarios (91,6%) duerme cinco o más horas por noche en comparación con los controles (38%).

Los niveles medios de colesterol total para los centenarios estudiados fueron de 164,8 en comparación con 187,5 para los controles. (Para la mayoría de los adultos, un nivel ideal de colesterol total es inferior a 200 mg/dL).

La disfunción metabólica es una parte natural del envejecimiento. Con el tiempo, el cuerpo humano simplemente funciona menos eficientemente. Mohit Jain, fundador y director científico de Sapient, un laboratorio de descubrimiento de biomarcadores con sede en San Diego, investiga si el envejecimiento es, de hecho, impulsado por el cambio metabólico.

Jain y sus colegas compararon los metabolitos, pequeñas moléculas producidas o utilizadas durante el metabolismo, en muestras de sangre de centenarios y otros. Y encontraron que el 10% de los 30.000 metabolitos medidos eran significativamente diferentes en los centenarios: 900 en niveles aumentados, 1.900 en niveles más bajos.

Pedro D. Adams, profesor en Sanford Burnham Prebys, habló sobre la senescencia celular y el envejecimiento. La senescencia celular ocurre cuando las células dejan de dividirse, pero permanecen metabólicamente activas. Si bien las células senescentes pueden actuar como una barrera para el cáncer, su acumulación con el envejecimiento impulsa la disfunción tisular, la inflamación crónica y las enfermedades relacionadas con la edad.

El biólogo computacional Sanju Sinha, PHD, profesor asistente en Sanford Burnham Prebys, informó que un análisis sistemático de todas las proteínas que circulan en la sangre entre los centenarios sigue principalmente el envejecimiento normal, con la excepción de aproximadamente 57 genes enriquecidos por la vía de fibrosis.

En particular destacó: SERPINE1, un gen de codificación de proteínas que proporciona instrucciones para hacer el inhibidor del activador del plasminógeno-1, que actúa como regulador primario de la coagulación de la sangre y el envejecimiento celular.

Los estudios iniciales sugieren que reducir los niveles de SERPINE1 puede alargar la vida útil y reducir el riesgo de fibrosis hepática. SERPINE1 ya está en ensayos clínicos por su asociación con cánceres y trastornos metabólicos y sanguíneos.

Andreas Bergmann, fundador y CEO de Waltraut Bergmann Foundation y PAM Theragnostics GmbH, discutió la creciente importancia y relevancia de la monooxigenasa alfa-amidante de petidilglicina o enzima PAM.

Las hormonas activadas por PAM regulan procesos fisiológicos clave, como la función orgánica, la señalización neuronal, el metabolismo y la digestión, la reproducción, las emociones, el crecimiento y el envejecimiento.

La PAM recombinante fue muy eficiente en los modelos preclínicos para la restauración de la barrera hematoencefálica (BHE), la mejora del flujo sanguíneo cerebral, la reducción de la carga de amiloides y la mejora de la cognición.

En una población general, la reducción de la actividad circulatoria de la PAM que conduce a la activación incompleta de las hormonas peptídicas se asocia con un mayor riesgo de desarrollar demencia. Los datos piloto indican que los residentes de Cilento tienen niveles elevados de PAM.

Ludmil Alexandrov, profesor de la Universidad de California en San Diego dijo que los centenarios de CIAO parecen acumular mutaciones de células de un solo punto e indels a tasas más bajas en sus genomas que los controles.

Los indels son mutaciones causadas por la inserción o eliminación de bases en una secuencia de ADN o ARN. Son un tipo fundamental de variación genética y diferente de las mutaciones puntuales en las que una base simplemente se intercambia por otra.

Alexandrov también señaló que los centenarios de CIAO mostraron un desgaste reducido en la longitud de los telómeros, lo que sugiere un envejecimiento celular más lento.

El acortamiento sirve como un reloj biológico, que en última instancia desencadena el envejecimiento celular (senescencia) y contribuye a enfermedades relacionadas con la edad.

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Datos chilenos revelan la “ruta” previa a la esquizofrenia

Comprender cómo se desarrolla la esquizofrenia ha sido, durante décadas, uno de los mayores desafíos de la psiquiatría y la salud pública. Aunque el trastorno suele manifestarse en la adolescencia tardía o en la adultez temprana, la evidencia científica muestra que sus raíces se vinculan a procesos que comienzan mucho antes.

En esa línea, un estudio recientemente publicado en la revista internacional BJPsych Open, liderado por académicos de la Escuela de Gobierno UC, en colaboración con investigadores de otras unidades y universidades, aporta nueva evidencia a partir de datos escolares chilenos recogidos a lo largo de varios años, abriendo una ventana para pensar la prevención en salud mental desde una perspectiva de curso de vida.

La investigación analizó información socioemocional de más de 20 mil estudiantes chilenos que rindieron el Simce, evaluados en cuarto básico, octavo básico y segundo medio.

Dentro de ese universo se incluyó a un grupo de personas que, años más tarde, recibieron un diagnóstico clínico de esquizofrenia.

Gracias a que los datos fueron recolectados de manera prospectiva —cuando nadie sabía quiénes desarrollarían la enfermedad— el estudio evita uno de los principales sesgos de este campo: la dependencia de recuerdos retrospectivos en adultos ya diagnosticados.

Los resultados muestran que, en promedio, los niños y adolescentes que posteriormente desarrollaron esquizofrenia percibían menor apoyo parental que sus compañeros de curso.

En el caso de las niñas, además, se observaron niveles más bajos de autoestima y motivación escolar. Se trata de diferencias sutiles, observadas a nivel poblacional, que no permiten identificar ni predecir casos individuales, pero que sí entregan información relevante sobre las trayectorias de desarrollo asociadas a este trastorno.

Desde la mirada de las políticas públicas, el estudio destaca el valor de los sistemas educativos como espacios que ya generan información clave sobre bienestar infantil.

“Este trabajo no sugiere que la escuela deba diagnosticar ni etiquetar a nadie. Por el contrario, muestra que los sistemas educativos producen datos muy valiosos sobre el desarrollo socioemocional, y que esta información puede ser utilizada para fortalecer apoyos generales, mejorar los entornos escolares y familiares, y reducir riesgos a largo plazo para todos los niños y niñas”, enfatiza el académico de la Escuela de Gobierno UC y coautor del artículo, Eduardo Undurraga.

Desafío a las hipótesis tradicionales

De manera inesperada, los niños y niñas que más tarde desarrollaron esquizofrenia obtuvieron, en promedio, puntuaciones más altas en growth mindset, entendido como la creencia de que la inteligencia puede mejorar a través del esfuerzo.

Este resultado refuerza la idea de que las trayectorias previas a la esquizofrenia son heterogéneas y no lineales, y que el riesgo psiquiátrico temprano no se expresa únicamente a través de déficits.

La literatura internacional ha mostrado que muchas personas que desarrollan esquizofrenia presentan, durante la infancia, combinaciones diversas de vulnerabilidades y fortalezas, incluyendo habilidades cognitivas preservadas o incluso superiores en ciertos ámbitos.

En ese contexto, el estudio chileno representa una contribución especialmente relevante, al entregar evidencia empírica sólida desde un país de ingresos medios, algo aún poco frecuente en la investigación psiquiátrica global.

Para los autores, la clave está en evitar interpretaciones deterministas. La enorme mayoría de los niños con menor autoestima, menor apoyo parental percibido o determinadas características motivacionales nunca desarrollará esquizofrenia.

Al mismo tiempo, muchas personas que sí la desarrollan no presentan señales claras durante la infancia. Por ello, el valor del estudio no radica en la predicción individual, sino en la identificación de patrones poblacionales que puedan informar políticas públicas más integrales.

“Hay señales que debemos monitorear y atender tempranamente —como la asistencia, el desempeño escolar o el apoyo percibido—, además de lo que ya sabemos”, señala la académica de la Escuela de Gobierno UC y también coautora del estudio, Susana Claro.

“Invertir en bienestar emocional temprano y en relaciones familiares de apoyo es una estrategia que beneficia a toda la sociedad, independientemente de diagnósticos futuros”, agrega Claro.

Desde la clínica, los resultados refuerzan una visión de largo plazo sobre la esquizofrenia.

“Estos hallazgos profundizan la idea de que se trata de un trastorno del neurodesarrollo”, explica el académico de la Escuela de Medicina UC y uno de los autores del artículo, Nicolás Crossley.

Y añade: “No aparece de forma abrupta, sino que está precedido por cambios graduales en el funcionamiento emocional y social. Comprender esas trayectorias es clave para avanzar hacia formas más tempranas, más humanas y menos estigmatizantes de prevención”.

En un escenario donde la carga de enfermedad asociada a los trastornos mentales continúa en aumento, investigaciones como esta invitan a repensar la prevención más allá del sistema de salud, incorporando de manera articulada a la educación, la familia y el entorno social como pilares centrales del bienestar mental.

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Mito o Verdad: Disminuir el azúcar puede ser dañino

¿Estás a dieta o lo has estado? Lo más probable es que una de las primeras medidas adoptadas haya sido disminuir los azúcares, además de carbohidratos y otros alimentos procesados. Pero una investigación ha puesto la alerta en las consecuencias de eliminar el azúcar de la dieta.

El estudio, realizado en animales, que se presentó en la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Chicago, ENDO 2026, señala que la falta de azúcar puede ser más perjudicial de lo que se pensaba anteriormente.

“La eliminación completa de la sacarosa de una dieta baja en grasas puede alterar inesperadamente la salud intestinal y promover la inflamación y la disfunción metabólica, destacando que una nutrición equilibrada es más importante que simplemente eliminar el azúcar”, dijo el científico principal y jefe del Departamento de Inmunología y Microbiología del Instituto de Diabetes Dasman (Kuwait), Rasheed Ahmad.

La investigación siguió los efectos de una dieta baja en grasas sin sacarosa en comparación con una dieta de control baja en grasa que contiene sacarosa, en dos grupos de ratones durante 16 semanas.

Se evaluaron la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina, las hormonas metabólicas circulantes, el microbioma intestinal y la inflamación en el colon y el hígado.

Los ratones alimentados con la dieta sin sacarosa desarrollaron un deterioro del control de la glucosa, la resistencia a la insulina, el desequilibrio microbiano intestinal, la inflamación intestinal y los cambios en el hígado graso, a pesar de no tener diferencias significativas en el peso corporal en comparación con los ratones de control.

“Los hallazgos sugieren que la eliminación completa de la sacarosa de una dieta baja en grasas puede afectar negativamente a la microbiota intestinal y a la salud metabólica”, dijo Ahmad.

“El estudio destaca la importancia de mantener carbohidratos en la dieta equilibrada para apoyar la homeostasis intestinal e inmune”, recalcó.

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La IA en Salud: simular emociones humanas para avanzar en salud mental

Hemos visto y leído que las condiciones de salud mental como la depresión y los trastornos de ansiedad afectan a millones de personas en todo el mundo, pero los mecanismos subyacentes a menudo son difíciles de estudiar.

El próximo gran avance en psicología y psicoterapia podría surgir gracias a la capacidad de los modelos de inteligencia artificial (IA) para simular respuestas emocionales humanas.

Esto porque hay una falta de sistemas modelo que capturen adecuadamente la complejidad de los procesos cognitivos y afectivos humanos, como el lenguaje o el razonamiento.

Un equipo de investigación interdisciplinario de medicina, psicología e informática en el Centro Else Kröner Fresenius (EKFZ) para la Salud Digital en TU Dresden ha demostrado que los grandes modelos de lenguaje (LLM) pueden reproducir patrones de emociones humanas como ansiedad, tristeza o estrés.

Además, exhiben sesgos cognitivos y pueden regularse específicamente utilizando estrategias basadas en la atención plena. Esto podría establecer modelos de IA como un método nuevo y complementario para la investigación psicológica y psicoterapéutica básica.

Los resultados fueron publicados en The Lancet Digital Health.

El estudio de modelado, investigó seis modelos de lenguaje grande (LLM), incluidos GPT-4o y varias versiones de Llama.

Se utilizaron indicaciones de texto estandarizadas para inducir siete estados afectivos diferentes en los modelos: ansiedad, miedo, ira, asco, tristeza, preocupación y estrés.

Estos representan estados emocionales que también juegan un papel importante en muchas condiciones de salud mental.

Luego, los investigadores evaluaron las respuestas de los modelos utilizando escalas de calificación estructuradas, como se aplica comúnmente en la investigación psicológica.

En el siguiente paso, el equipo mostró que estos estados se pueden reducir nuevamente a través de estrategias de regulación de emociones basadas en la atención plena, como un ejercicio de respiración.

Además, descubrieron que los modelos exhibían sesgos cognitivos típicos, como una tendencia a completar oraciones más negativamente después de que se hubiera inducido la tristeza.

Estos sesgos en la producción del lenguaje son bien conocidos por la investigación sobre la depresión en humanos.

Los resultados sugieren que los LLM pueden modelar ciertos procesos cognitivos y afectivos de los humanos de forma simplificada.

Potencial para la investigación y nuevos enfoques en psicoterapia

Señalan que los LLM podrían utilizarse en el futuro como un sistema modelo escalable y controlado en la investigación, por ejemplo, para estudiar mecanismos específicos de condiciones de salud mental o para probar nuevos enfoques terapéuticos in silico.

Particularmente en las primeras etapas de la investigación, tales modelos podrían ayudar a refinar las hipótesis y diseñar estudios de manera más eficiente.

“Nuestros resultados muestran que los grandes modelos de lenguaje pueden reproducir patrones de procesos afectivos y cognitivos humanos en condiciones controladas. Para la psicología, esto abre la posibilidad de probar hipótesis en un sistema escalable y experimentalmente controlable. Podemos usar estos modelos como herramientas para comprender mejor los mecanismos subyacentes y explorar nuevos enfoques, por ejemplo, en la psicoterapia basada en la conversación”, dice la biopsicóloga y jefa del grupo de investigación PsychoDigital en la EKFZ para la Salud Digital en la Universidad Técnica de Dresden, Magdalena Wekenborg.

Preguntas abiertas

Los autores también enfatizan las limitaciones de este enfoque: los LLM no poseen emociones reales; sus respuestas se basan en patrones aprendidos a partir de los datos de entrenamiento.

La intención no es antropomorfizar la inteligencia artificial. Por lo tanto, las preguntas abiertas incluyen la medida en que los hallazgos pueden transferirse al comportamiento humano, así como los mecanismos subyacentes dentro de los modelos de lenguaje y su explicabilidad.

Los investigadores no ven los LLM como un reemplazo, sino más bien como una adición significativa a los estudios psicológicos.

“Una ventaja de los experimentos con grandes modelos de lenguaje es su reproducibilidad y escalabilidad: podemos repetir condiciones idénticas tan a menudo como sea necesario y variarlas sistemáticamente. Esto permite nuevos experimentos basados en datos en investigación psicológica y biomédica que anteriormente no eran posibles”, dice el profesor de Inteligencia Artificial Clínica en la Universidad Técnica de Dresde y médica del Hospital Universitario de Dresden, Jakob N. Kather.

La publicación destaca cómo la colaboración en la interfaz de la psicología, la medicina y la informática puede abrir nuevos enfoques de investigación y refleja la fortaleza interdisciplinaria central del EKFZ para la Salud Digital en TU Dresden.

Aquí finaliza Efecto Placebo, espero te hayas disfrutado esta selección y que encuentres en ella ideas útiles para seguir cuidando tu salud. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl. Que tengas una muy buena semana.