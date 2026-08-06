Tribunal exige informe de Gendarmería antes de revisar pena mixta de Karen Rojo

El Tribunal de Antofagasta resolvió no fijar, por ahora, la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para reemplazar su pena privativa de libertad por libertad vigilada intensiva.

De acuerdo con BioBioChile, la defensa invocó el abono de 1.463 días a la condena y precedentes en que el beneficio se habría tramitado sin el documento. El tribunal sostuvo que el informe favorable de Gendarmería es indispensable.

La resolución ordenó a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería evaluar el caso en un máximo de 45 días. Si el informe es favorable, se convocará la audiencia para discutir la pena mixta; en caso contrario, se notificará a la defensa.