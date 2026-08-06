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Tribunal exige informe de Gendarmería antes de revisar pena mixta de Karen Rojo PAÍS

Tribunal exige informe de Gendarmería antes de revisar pena mixta de Karen Rojo

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El tribunal no fijó la audiencia solicitada por la defensa porque falta un informe favorable de Gendarmería. El organismo tendrá 45 días para determinar si la exalcaldesa cumple los requisitos legales.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Tribunal de Antofagasta dejó en suspenso la revisión de una pena mixta para Karen Rojo porque falta un informe favorable de Gendarmería. El organismo deberá evaluar en 45 días si cumple los requisitos legales.
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El Tribunal de Antofagasta resolvió no fijar, por ahora, la audiencia solicitada por la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para reemplazar su pena privativa de libertad por libertad vigilada intensiva.

De acuerdo con BioBioChile, la defensa invocó el abono de 1.463 días a la condena y precedentes en que el beneficio se habría tramitado sin el documento. El tribunal sostuvo que el informe favorable de Gendarmería es indispensable.

La resolución ordenó a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería evaluar el caso en un máximo de 45 días. Si el informe es favorable, se convocará la audiencia para discutir la pena mixta; en caso contrario, se notificará a la defensa.

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