El nuevo mapa salarial de Sanhattan: altos bonos, largas jornadas y una persistente brecha de género

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¡Buenas y feliz jueves! Estamos viviendo una semana con una combinación poco habitual: buenas noticias locales en medio de un escenario global que sigue lleno de incertidumbre. El Imacec sorprende con un crecimiento mayor al esperado en junio y pone en el refrigerador los temores de una recesión, el cobre toca nuevo récord histórico y el peso recuperó terreno frente al dólar.

A eso se sumó la aprobación de la mega reforma económica y el giro del gobierno, que terminó revirtiendo el congelamiento de dos concesiones en Biobío tras la presión de la banca y del Consejo de Políticas de Infraestructura, evitando un daño mayor a la confianza de los inversionistas.

Fuera de Chile, la historia es confusa. La temporada de resultados en Estados Unidos continúa rompiendo pronósticos: el 86% de las empresas del S&P 500 ha superado las expectativas de utilidades, reforzando el optimismo de Wall Street pese a las tasas altas y la incertidumbre geopolítica por la guerra en Irán.

La señal más relevante, sin embargo, viene desde los mercados cambiarios. La inédita intervención coordinada entre Washington y Tokio para apuntalar el yen fue interpretada como algo más que un rescate a Japón: fue un intento por proteger al mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, hoy el principal foco de riesgo financiero global.

También en esta edición de El Semanal: el nuevo mapa salarial de las finanzas: altos bonos, largas jornadas y una persistente brecha de género; Wall Street le pone un freno al optimismo; y el modelo “High Cost” permite a Latam seguir volando alto: el pasajero premium amortigua el golpe del petróleo.

Además, el dinero en Chile ya casi no pasa por los billetes; la banca y su apuesta a un PIX a la chilena; la advertencia del Banco Central sobre las tarjetas prepagas; y el sueldo mundialista de Vozinha en Colo Colo.

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RADIOGRAFÍA SALARIAL DEL MERCADO FINANCIERO

El nuevo mapa salarial de las finanzas: altos bonos, largas jornadas y una persistente brecha de género. Es la principal conclusión del tercer informe anual de remuneraciones que elabora Women in Finance (WIF), elaborado a partir de 365 respuestas válidas de profesionales de la industria financiera.

Los millonarios en Sanhattan también están insatisfechos: 3 de cada 10 profesionales de finanzas cree que gana poco. El informe muestra un mercado donde los salarios siguen siendo altos, pero donde la satisfacción está lejos de acompañar esas cifras. De hecho, uno de los datos más llamativos es cinco de cada diez profesionales no sabe si gana un sueldo competitivo, pese a trabajar en una de las industrias con mayor acceso a información.

En materia de salarios, la banca de inversión sigue siendo el rey absoluto de la industria. Un profesional senior tiene una remuneración mensual mediana cercana a $13 millones, con bonos anuales que pueden superar los $100 millones. Le siguen operadores de mercados y traders, con sueldos cercanos a $9,5 millones, e inversiones, donde la mediana senior alcanza $7,7 millones y los bonos rondan los $75 millones. En el otro extremo aparecen Consultoría y Startup & Venture Capital, con remuneraciones considerablemente menores y bonos mucho más acotados.

Pero esos ingresos también tienen un costo en calidad de vida. La banca de inversión continúa siendo, por lejos, el área con las jornadas más exigentes: 84% trabaja más de 50 horas semanales y un cuarto supera incluso las 60 horas. La diferencia por género es especialmente llamativa: 97% de los hombres en banca de inversión trabaja más de 50 horas a la semana, frente a 57% de las mujeres. Consultoría y Crédito & Riesgo también aparecen entre las áreas con mayores cargas laborales.

La brecha de percepción también tiene género. Mientras 54% de los hombres considera que su remuneración es competitiva, entre las mujeres esa cifra cae a 38%. La brecha de satisfacción salarial entre hombres y mujeres sigue siendo significativa, incluso dentro de una industria de altos ingresos, especialmente durante los primeros años de carrera. En los que trabajan en inversiones, crédito y riesgo, más de la mitad de las mujeres declara estar poco o nada satisfecha con lo que gana.

Otro hallazgo relevante es el retorno de la educación. El informe muestra que el MBA es el postgrado mejor remunerado, con una mediana cercana a $6,4 millones mensuales entre profesionales con experiencia comparable, frente a $4,4 millones para quienes no tienen postgrado. Sin embargo, WIF advierte que esa diferencia no implica causalidad, ya que quienes cursan estudios de postgrado suelen tener trayectorias y redes profesionales distintas. El efecto tampoco se observa al inicio de la carrera: el premio salarial aparece recién después de los diez años de experiencia.

Finalmente, el estudio entrega una señal interesante para las empresas sobre beneficios laborales. Pero para tener la historia completa tienes que suscribirse a El Semanal y sumárse a nuestra comunidad

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WALL STREET LE PONE FRENO AL OPTIMISMO DE QUIROZ

Fitch pone un freno al optimismo: ve difícil ordenar las cuentas fiscales y advierte que el crecimiento sigue atrapado en un techo de 2%. Mientras el Gobierno apuesta a que su agenda de reformas impulse la economía y permita ordenar las finanzas públicas, en Fitch Ratings prefieren esperar. Y advirtió que la gran reforma económica del Gobierno probablemente ayude, pero insistió en que todavía es demasiado pronto para concluir que modificará el crecimiento potencial del país.

La clasificadora de riesgo crediticio mantiene una visión relativamente positiva sobre Chile frente al complejo escenario global, pero lanzó varias advertencias:

Cuestionó la viabilidad del plan de consolidación fiscal, ve espacio para que Chile se pueda endeudar más, cree que el potencial de crecimiento sigue estancado y aseguró que la gran reforma económica aún no cambia su visión de largo plazo.

Seguimos siendo el alumno destacado de la región. En el encuentro “Fitch on Chile”, el analista soberano para las Américas, Todd Martínez, reconoció que Chile sigue destacando entre los mercados emergentes por su institucionalidad y estabilidad macroeconómica, pero fue claro en que todavía no ve razones para revisar al alza el potencial de crecimiento del país ni para confiar plenamente en la consolidación fiscal prometida por La Moneda.

El punto de mayor tensión estuvo precisamente en las cuentas fiscales. Martínez sostuvo que ve “difícil” que el déficit estructural mejore de manera relevante en los próximos años. El mayor precio del cobre y el litio puede aliviar el balance efectivo, dijo, pero no resuelve el problema estructural.

Cuentas que no cierran. Incluso advirtió que las rebajas tributarias impulsadas por el Gobierno podrían deteriorar parcialmente esa trayectoria. Tampoco considera sencillo materializar los cerca de US$6.000 millones en recortes de gasto comprometidos y descartó que la experiencia de Javier Milei en Argentina sea un referente válido para Chile. A eso sumó otra alerta: existen pasivos relevantes “bajo la línea”, como el CAE o la deuda de empresas estatales, que también deben incorporarse al análisis de sostenibilidad fiscal.

Pese a las advertencias, Fitch también dejó espacio para el optimismo. Martínez sostuvo que Chile continúa siendo uno de los soberanos más sólidos entre los mercados emergentes, que el límite prudencial de deuda de 45% del PIB fijado por el Gobierno no constituye un umbral para la clasificadora y que el país aún tiene espacio para aumentar su endeudamiento sin poner en riesgo su clasificación ni su acceso a los mercados internacionales. Pero advirtió que si la tendencia es que siga subiendo por encima de 45%, “creo que podría eventualmente significar una rebaja de la calificación”, dijo Martinez.

En materia de crecimiento, hubo amplio consenso con Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. Ambos coincidieron en que el principal problema de Chile dejó de ser cíclico y pasó a ser estructural. Fitch mantiene una proyección de crecimiento de apenas 1% para este año y 3% para 2027, mientras estima que el PIB tendencial continúa cerca de 2%.

El mayor activo sigue siendo la institucionalidad. Aunque reconoció que Chile “se latinoamericanizó un poco” y perdió parte de la excepcionalidad que tenía hace una década, destacó que la continuidad del Banco Central, la apertura comercial y la capacidad de alcanzar acuerdos —como ocurrió con la reforma previsional— siguen diferenciando al país dentro de la región. Esa, concluyó, continúa siendo la principal fortaleza de Chile.

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Un mensaje de Novandino

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LA MESA: EL DEBATE SOBRE EL ESTADO EMPRESARIO

¿Debe el Estado seguir siendo empresario? El debate que vuelve al centro de la agenda. “Las empresas públicas o privadas no funcionan bien o mal automáticamente por ser públicas o privadas”. Esa es una de las ideas que atravesó toda esta conversación con Jorge Rodríguez.

El investigador del CEP y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo pasó por La Mesa de El Mostrador esta semana y advirtió que a la hora de discutir la privatización de las empresas públicas el debate está mal planteado:

En vez de partir preguntando si Codelco, ENAP o BancoEstado deberían privatizarse, propone comenzar por algo mucho más básico: ¿Para qué existe cada empresa? ¿Debe generar recursos para el fisco o cumplir una política pública? Y, dependiendo de esa respuesta, medirlas con criterios distintos.

Durante la entrevista, Rodríguez plantea que Chile ha tendido a discutir las empresas públicas desde la ideología, cuando el foco debería estar en la evidencia. Explica por qué algunas compañías son verdaderas “vacas lecheras” para el Estado, mientras otras justifican su existencia por razones estratégicas, de inclusión financiera o de servicio público.

Pero también deja una advertencia: cumplir un rol social “no es una carta blanca para perder plata”. La eficiencia también importa.

Otro de los momentos más interesantes llega al hablar de BancoEstado, ENAP y Codelco. Rodríguez sostiene que muchas empresas tienen más de una justificación para existir y que, cuando el Estado les encarga políticas públicas, esos subsidios deberían transparentarse y financiarse explícitamente desde el presupuesto fiscal, en vez de esconderse en los balances de las propias empresas.

La conversación también aterriza el debate en el complejo escenario fiscal que enfrenta Chile. “En una situación de estrechez fiscal, es muy importante mirar a las empresas públicas para que sean parte de la solución y no de ahondar el problema”, afirma.

Y propone algo que hoy no existe: un escrutinio anual, técnico y público de todas las empresas estatales, con indicadores financieros y también de desempeño social, para que el Congreso y la ciudadanía puedan evaluar si siguen cumpliendo la misión para la cual fueron creadas.

Si quieres entender por qué el debate sobre el Estado empresario recién está comenzando —y por qué la discusión va mucho más allá de privatizar o no privatizar— este capítulo de La Mesa entrega un marco distinto para una conversación que probablemente marcará buena parte de la agenda económica de los próximos años.

La entrevista completa está disponible en La Mesa y en este enlace.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Quiroz forzado a recular: el costo político y financiero de congelar las concesiones. Después de una fuerte presión política, empresarial y regional, Hacienda y Obras Públicas confirmaron que los dos corredores de transporte público del Gran Concepción finalmente sí se construirán. La decisión busca cerrar una polémica que en apenas unos días pasó de ser un ajuste presupuestario a transformarse en un cuestionamiento sobre la credibilidad del sistema de concesiones chileno.

Es una derrota política para Hacienda y para Jorge Quiroz, destacando que el mercado y el realismo político terminó obligando al gobierno a recalibrar una decisión que amenazaba con erosionar la confianza en el modelo de concesiones.

La rebelión fue transversal. Congelar proyectos clave para la conectividad del Biobío cayó como una bomba en la región. El gobernador Sergio Giacaman incluso advirtió que “como región, nos vamos a rebelar”, mientras parlamentarios oficialistas y de oposición cuestionaron una medida que amenazaba con frenar inversiones en una de las zonas más golpeadas por el desempleo.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, ambas obras generarían cerca de 15.000 empleos, un número difícil de ignorar cuando la región enfrenta la mayor tasa de cesantía de los últimos cinco años.

Pero el ruido fue mucho más allá de la política local. En el mercado, varios interpretaron el congelamiento como una señal preocupante. Un analista presente en un evento de Fitch resumía la inquietud: el problema no eran dos corredores, sino que se ponía en duda uno de los activos más valiosos de Chile, la credibilidad de su modelo de concesiones.

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– El modelo “High Cost” permite a Latam seguir volando alto: el pasajero premium amortigua el golpe del petróleo. El segundo trimestre fue probablemente el mayor test que ha enfrentado la aerolínea desde que salió de su reorganización financiera.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó el precio del petróleo y obligó a la compañía a absorber más de US$800 millones adicionales en costos de combustible en apenas tres meses. Aun así, la aerolínea no solo logró mantenerse rentable, sino que elevó su proyección de EBITDA para todo 2026 desde un rango de US$3.8-4.2 mil millones a US$4.1-4.4 mil millones. En otras palabras, el mercado esperaba turbulencia y LATAM respondió mostrando que su modelo de negocios es bastante más resistente de lo que muchos suponían.

La explicación va más allá de vender más pasajes. La gran diferencia estuvo en la calidad de esos ingresos. Los ingresos por pasajeros crecieron 28%, pero el verdadero protagonista fue el segmento premium, que ya representa el 29% de toda la facturación por pasajeros, dos puntos más que en el trimestre anterior y creciendo más rápido que la cabina económica. Es un negocio menos sensible al precio y que permitió trasladar buena parte del shock del combustible a las tarifas sin destruir la demanda.

Es el giro silencioso de LATAM: dejó de competir solo por volumen y empezó a capturar pasajeros dispuestos a pagar más por una mejor experiencia.

A eso se suma otro pilar que gana cada vez más peso: la diversificación. La carga aumentó sus ingresos 22%, beneficiándose de un ciclo comercial mucho más corto que facilita ajustar tarifas cuando sube el combustible. Mientras tanto, LATAM Pass alcanzó 56 millones de socios y ya explica el 67% de los ingresos por pasajeros, consolidándose como mucho más que un programa de fidelización: es un activo comercial que fortalece la recurrencia y la capacidad de monetizar a sus clientes.

Los números muestran que esa estrategia está funcionando. Pese a aumentar su capacidad en 8,9%, el factor de ocupación se mantuvo en un sólido 81,8% y el ingreso unitario por pasajero (PRASK) subió 17,5%, una señal de que la compañía no está creciendo a costa de bajar precios, sino capturando mejores tarifas y mayores rendimientos por asiento disponible. En un negocio históricamente caracterizado por márgenes estrechos, esa combinación vale oro.

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– El dinero en Chile ya casi no pasa por los billetes. El nuevo Informe de Sistemas de Pago del Banco Central confirma que las transferencias electrónicas, las tarjetas y los pagos digitales siguen ganando terreno, mientras el efectivo continúa perdiendo protagonismo. La economía chilena avanza rápido hacia un sistema donde mover plata es cada vez más instantáneo y menos visible. El informe revela que los chilenos hacemos 435 pagos digitales al año, un 15% más que en 2025.

Se desploma el uso de cash. Los retiros de efectivo pasaron de representar el 14,6% del PIB a 6,1% en 6 años.

El informe del Banco Central también revela que tiene la lupa puesta en las tarjetas prepagas: evalúa hacer ajustes a la regulación que aplica a los emisores de esas tarjetas que ofrecen una rentabilidad a cambio de los depósitos. Y advierte que “estos instrumentos no entregan un retorno garantizado y están sujetos a potenciales pérdidas”.

El informe del banco dice que no ve riesgos relevantes para la estabilidad del sistema en la transición digitial. La infraestructura que mueve millones de transacciones al día ha demostrado ser resiliente y capaz de absorber el fuerte crecimiento de los pagos electrónicos. En otras palabras: la autopista financiera está soportando bien el aumento del tráfico.

Pero el foco cambió. Si antes la preocupación era la solvencia de los participantes, ahora el mayor riesgo es tecnológico. Ciberataques, interrupciones operacionales y la dependencia de proveedores críticos aparecen como las principales amenazas en un sistema donde prácticamente todo depende de plataformas digitales.

El “PIX chileno” toma forma. Mientras la banca trabaja en silencio en el desarrollo de un sistema de pagos instantáneos inspirado en el exitoso modelo brasileño (pero con diferencias importantes), el Banco Central anunció que prepara la infraestructura y las reglas que permitirán hacerlo interoperable entre todas las instituciones financieras. La hoja de ruta apunta a un objetivo claro: construir un sistema de pagos instantáneos e interoperables, donde mover dinero entre distintas instituciones sea tan simple como enviar un mensaje.

Ojo que para la banca chilena no es un tema menor: las comisiones por uso de tarjetas son una parte importante de la rentabilidad para varios de los grandes actores.

La irrupción de las fintech. Para tener la historia completa del informe del BCCh, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

– El sueldo mundialista de Vozinha en Colo Colo se triplicó. El arquero que sorprendió al mundo en el Mundial 2026 también dio un salto fuera de la cancha. El Mundial le cambió la vida al arquero caboverdiano y aterrizó en el Cacique con un contrato que, según ESPN y Bloomberg Línea, triplica lo que ganaba en Portugal y le pagará cerca de US$25.000 mensuales, equivalentes a unos $23 millones.

Llevado a cifras más terrenales, eso significa que el portero embolsará alrededor de US$300.000 al año (unos $278 millones), cerca de $770 mil diarios o poco más de $32 mil por hora. Nada mal para un jugador que hace apenas unas semanas era prácticamente un desconocido fuera de África.

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