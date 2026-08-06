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Las mujeres mueren más en las olas de calor, ¿por qué? BRAGA Créditos: Cedida.

Las mujeres mueren más en las olas de calor, ¿por qué?

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DW
Por : DW Emisora internacional de Alemania
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Aunque país tras país se registran más muertes de mujeres que de hombres durante las olas de calor, los expertos sostienen que la biología no es la principal responsable de esta brecha.

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Al observar las recientes olas de calor en Europa, hay un patrón que se repite, según el cual mueren más mujeres que hombres. Durante el entonces récord de calor del verano europeo de 2022, un estudio encontró un 56 % más de muertes relacionadas con el calor entre las mujeres que entre los hombres, a partir de datos de mortalidad de 35 países.

Alemania, que acaba de registrar su temporada de calor más mortífera desde 2016, con cerca de 9.800 muertes relacionadas con el calor hasta mediados de julio, según el Instituto Robert Koch, está registrando el mismo patrón nuevamente este año.

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