Diputada Cucumides lleva a Contraloría denuncias por “cuoteo político” en Sernac

La diputada socialista Carolina Cucumides recurrió a la Contraloría General de la República para solicitar que investigue las denuncias sobre eventuales contrataciones mediante criterios político-partidistas y la presencia de operadores políticos al interior del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), particularmente en su Dirección Regional de Arica y Parinacota.

La parlamentaria, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, presentó el requerimiento luego de conocerse antecedentes, revelados por El Mostrador, sobre eventuales contrataciones de personas vinculadas a partidos políticos sin concurso público y posibles vulneraciones al principio de probidad administrativa.

“Estamos solicitando que la Contraloría investigue en profundidad lo que está ocurriendo al interior del Sernac. Se trata de una institución fundamental para la defensa de los consumidores y, por lo mismo, debe actuar con absoluta probidad, transparencia y respetando la carrera funcionaria”, señaló Cucumides.

Entre los antecedentes se encuentra un correo atribuido al entonces director regional del Sernac en Arica y Parinacota, en el que se hacía referencia a entrevistas y provisión de cargos para militantes de Renovación Nacional y el Partido Republicano.

La diputada apuntó directamente contra ese tipo de prácticas y sostuvo que “no es aceptable que existan denuncias de eventuales designaciones por criterios político-partidistas o que se vulneren los concursos públicos. Chile necesita un Sernac fortalecido, con presencia en todas las regiones y enfocado en proteger a las personas, no en el cuoteo político”.

El requerimiento también incorpora antecedentes sobre la contratación de una funcionaria que había sido detenida en Perú en 2017 en un caso de tráfico de 47 kilos de marihuana y aborda la falta de nombramiento de titulares en siete direcciones regionales del organismo.

“Esta institución necesita y requiere hoy día una conducción que ha estado, lamentablemente, a lo correr del tiempo, descabezada. Exigimos al ministro, al subsecretario y, por supuesto, al director de servicio que vea lo que está sucediendo, que nos entregue todos los lineamientos”, agregó la legisladora.

Los cuestionamientos también fueron planteados ante Contraloría por la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Sernac (AFUNSERNAC), que acudió al organismo el pasado 3 de agosto luego de recibir un correo anónimo sobre eventuales irregularidades en la provisión de cargos en Arica y Parinacota.

El presidente nacional de AFUNSERNAC, Cristian Villagrán Maturana, sostuvo que los antecedentes podrían corresponder a “hechos que eventualmente podrían constituir faltas a la probidad administrativa e incluso delitos funcionarios”. La presentación de la asociación contó además con el respaldo de su directorio nacional y de la ANEF.

Cucumides anunció que también llevará la controversia a la Comisión de Economía de la Cámara para que las autoridades expliquen las denuncias sobre contratación y la situación de las direcciones regionales que continúan sin titulares.

“La confianza en las instituciones públicas se construye sobre la transparencia y el respeto a la ley. Esperamos que la Contraloría esclarezca estos antecedentes y determine las responsabilidades que correspondan”, concluyó.