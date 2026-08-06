Corte revoca prisión preventiva de Joaquín Lavín León y ordena arresto domiciliario total

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva que cumplía el exdiputado de la UDI Joaquín Lavín León y ordenó reemplazarla por la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Con la resolución, se espera que el exparlamentario abandone durante esta jornada el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permanecía desde el 8 de mayo, fecha en que fue formalizado por delitos de fraude al fisco y otras infracciones electorales.

La decisión fue adoptada por una mayoría de dos votos contra uno. En su resolución, el tribunal precisó que la modificación de la cautelar no implica cuestionar los antecedentes de la investigación.

Según consignó la Corte, no existe controversia respecto de los presupuestos materiales de la causa, la existencia de los delitos investigados ni la participación que la Fiscalía atribuye al imputado. Sin embargo, estimó que el tiempo que Lavín León ha permanecido privado de libertad permite sustituir la prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Tras conocerse el fallo, el abogado defensor Cristóbal Bonacic valoró la decisión y sostuvo que “ninguna razón de fondo” justificaba mantener a su representado en prisión preventiva.

“Existiendo otras medidas cautelares que también pudieran garantizar los fines del procedimiento, como por ejemplo el arresto domiciliario total, que finalmente es lo que decidió la Corte el día de hoy. De tal manera que ese es el argumento principal”, afirmó.

El defensor agregó que la resolución no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Lavín León, sino únicamente sobre la necesidad de mantenerlo privado de libertad durante el desarrollo de la investigación.

Respecto de la salida del recinto penitenciario, Bonacic señaló que aún restaban trámites administrativos, aunque aseguró que la liberación se concretará durante la tarde de este miércoles para dar inicio al cumplimiento del arresto domiciliario total.