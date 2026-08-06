¿Me parece a mí o soy la persona más fea del mundo?: qué es la fase lútea y cómo afecta a mujeres

Elena Spaven, de 25 años, se siente identificada con los videos de TikTok y dice que se siente “extremadamente hinchada” durante la segunda mitad de su ciclo menstrual.

“Siento la piel apagada y con textura irregular, y en general tengo un aspecto más cansado; además, siento el pecho más pesado y adolorido”.

Esto se debe a que, cuando los niveles de estrógeno disminuyen en los días previos a la menstruación, los de progesterona aumentan, lo que incrementa la producción de grasa en la piel, explica la doctora Helen O’Neill, profesora asociada de genética reproductiva y molecular en el University College de Londres.

Durante este cambio hormonal, tu cuerpo retiene más líquidos, lo que significa que puedes terminar con la cara más hinchada, distensión abdominal general y senos sensibles e inflamados.

Elena, quien trabaja en el sector de la hostelería y como actriz en Londres, dice que se siente letárgica y “completamente desmotivada” durante su fase lútea.

“Siento que mi cerebro funciona a cámara lenta, tiendo a ser torpe y mucho más olvidadiza”, dice. “No tengo ganas de socializar tanto y me siento deprimida”.

Newson afirma que, si bien las mujeres están empezando a hablar más sobre el impacto de sus ciclos menstruales, muchas aún no saben qué hacer al respecto.

“Estas mujeres están sufriendo de verdad y eso está afectando a su capacidad para trabajar, desenvolverse, socializar y simplemente existir”, afirma.

La respuesta a las preocupaciones de las mujeres también puede ser frustrante, añade.

“¿Le dirías a un hombre: ‘Oh, tienes la testosterona baja, no vayas al gimnasio, tómate un día libre para descansar en casa?’ Es inaceptable que las mujeres tengan que soportarlo”.

Según Newson, tus relaciones también pueden cambiar durante la fase lútea, algo que experimenta la periodista independiente Henrietta.

“Si siento ganas de irritarme con mi maravillosa, divertida y relajada pareja, hay una altísima probabilidad de que no haya tomado mi café, no haya comido o esté en mi fase lútea”, dijo la mujer de 30 años.

También afecta a sus amistades. “Con mis amigos, tiendo a compartir demasiada información y luego me arrepiento, o me aíslo de ellos y también me arrepiento”.

“Desesperación y angustia”