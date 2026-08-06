Llevan a comisión de Ética del Senado violento round entre Flores y Campillai

La mesa del Senado anunció que el tenso momento que protagonizaron las senadoras Fabiola Campillai (IND) y Camila Flores (RN) en las dependencias del Congreso por la propuesta de indulto a los uniformados condenados por el 18-O, se llevará a revisión en la Comisión de Ética.

La Mesa del Senado, encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, y el vicepresidente, Iván Moreira, emitió una declaración pública tras el incidente protagonizado por dos senadoras en dependencias de la Cámara Alta. El documento sostiene que “Ante los hechos ocurridos en dependencias del Senado y que involucraron un intercambio de expresiones entre dos senadoras, el Senado reafirma que las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria”, según el texto difundido por la Mesa.

La declaración añade que “Sin embargo, estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, en un documento firmado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el vicepresidente, Iván Moreira.

Asimismo, la Mesa hizo un llamado a los integrantes de la Cámara Alta señalando que “Hacemos un llamado a todas las senadoras y senadores a privilegiar el diálogo, la argumentación y el respeto institucional, especialmente en aquellos debates que involucran materias sensibles para el país y respecto de las cuales existen visiones legítimamente divergentes”.

Finalmente, el comunicado informó que “por acuerdo de Comités” será la Comisión de Ética la encargada de pronunciarse sobre lo ocurrido.

Tenso cruce entre las senadoras

Tras un punto de prensa en el que un grupo de parlamentarios solicitó al Presidente José Antonio Kast otorgar indultos, se produjo el intercambio entre las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores.

Según los registros del incidente, Campillai se acercó a Flores y le dijo: “Usted que está siendo investigada por fraude al fisco, que trabaja con su amante, que paga a su amante”.

Flores respondió: “Grábenla para que vean cómo se comporta la gente. Cuando la gente vota por personas que intelectualmente son deficientes y que llegan por casualidades de la vida, pasan este tipo de cosas. Ella que tiene a una hija delincuente, a un nieto delincuente, a un círculo delincuente”.

Ante esas declaraciones, Campillai replicó: “Ojo con las palabras, yo no tengo hija delincuente, no me diga eso. Y usted que es una delincuente, usted debiera estar fuera, usted ya debería estar fuera porque usted está siendo investigada por fraude al fisco”.

En respuesta, Flores señaló: “Usted le da vergüenza a Chile, señora. Y espero, Presidente, por favor, que indulten lo antes posible al capitán Patricio Maturana, a quien he tenido el privilegio de visitar en la cárcel, por la persecución, por lo que ha hecho esta mujer de victimizarse, que le han pagado indemnizaciones millonarias”. Recordemos que Maturana fue condenado a 12 años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras disparar la bomba lacrimógena que impactó directamente en el rostro de Campillai.

La parlamentaria de RN agregó que Campillai “llegó acá única y exclusivamente porque da pena, por eso la eligieron, no porque tenga intelectualmente capacidad, ni porque tenga los conocimientos para llegar a ejercer un cargo que es por elección popular”.

El intercambio concluyó cuando Flores le dijo: “necesita más que un médico por lo que le pasó, Necesita un psiquiatra”. Campillai respondió: “Voh necesitai un psiquiatra”, y Flores cerró con: “Se le salió lo poblacional, señora de feria”.

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