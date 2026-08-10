Durante años, los vapeadores fueron promocionados como una alternativa menos dañina al cigarrillo tradicional. Sus diseños tecnológicos, aromas y sabores contribuyeron además a instalar la percepción de que se trataba de un producto prácticamente inocuo. La evidencia científica, sin embargo, cuenta una historia bastante más compleja.

Los cigarrillos electrónicos no producen el humo generado por la combustión del tabaco, pero eso no significa que el aerosol inhalado sea inocuo. La mayoría de estos dispositivos contiene nicotina y puede liberar sustancias potencialmente dañinas, entre ellas partículas ultrafinas, compuestos químicos y metales. Los organismos de salud advierten que no existen productos de tabaco seguros y que todavía se está estudiando el impacto de largo plazo del vapeo.

Y cuando el objetivo es formar una familia, la preocupación es especialmente relevante.

¿El vapeo puede afectar la fertilidad?

La American Society for Reproductive Medicine (ASRM) señala que los datos iniciales sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina indican efectos perjudiciales sobre la salud reproductiva y que la evidencia disponible no permite considerarlos una alternativa segura al cigarrillo convencional.

Esto es importante porque fertilidad no significa solamente lograr o no un embarazo. También involucra la calidad de los óvulos y espermatozoides, la ovulación, la fecundación, la implantación y, posteriormente, la evolución saludable del embarazo.

Fertilidad femenina: qué ocurre con los óvulos y la reserva ovárica

En las mujeres, uno de los principales focos de investigación es la reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios. Para evaluarla se utilizan, entre otros indicadores, la hormona antimülleriana (AMH) y el recuento de folículos antrales.

Un estudio publicado en junio de 2026 y realizado sobre 16.087 mujeres de entre 18 y 45 años encontró que las usuarias actuales de cigarrillos electrónicos presentaban niveles de AMH 5,6% inferiores a los de las mujeres que nunca habían vapeado, después de ajustar por edad, índice de masa corporal, etnia y consumo de cigarrillos convencionales. Los autores advierten que se trata de un estudio transversal, por lo que sus resultados muestran una asociación y no permiten demostrar que el vapeo sea la causa directa de la disminución de AMH.

El hallazgo es relevante porque aporta uno de los datos más recientes sobre la relación entre vapeo y salud reproductiva femenina, aunque todavía se necesitan estudios longitudinales que permitan establecer con mayor claridad qué ocurre con la ovulación, la calidad de los óvulos y las probabilidades reales de embarazo.

“En las mujeres, el uso de cigarrillos electrónicos puede interferir con la ovulación y reducir la actividad ovárica. Además, acelera la pérdida de óvulos y deteriora su calidad, lo que disminuye las posibilidades de lograr un embarazo”, señala el Dr. Andrés Carvajal, especialista de Clínica IVI Santiago.

Más allá de los mecanismos específicos que todavía se investigan, existe una razón para evitar la exposición: la nicotina produce efectos vasculares y puede contribuir al estrés oxidativo, mientras que el aerosol de los cigarrillos electrónicos puede contener otras sustancias potencialmente tóxicas.

Fertilidad masculina: el impacto en los espermatozoides

La fertilidad tampoco es exclusivamente una cuestión femenina. Aproximadamente la mitad de los problemas de fertilidad de una pareja pueden involucrar factores masculinos, por lo que los hábitos del hombre antes de buscar un embarazo también son importantes.

En este ámbito, uno de los estudios más citados sobre vapeo fue realizado en Dinamarca y analizó a más de 1.200 hombres jóvenes con información disponible sobre consumo de cigarrillos electrónicos. Los investigadores observaron que los usuarios diarios de cigarrillos electrónicos tenían un recuento total de espermatozoides significativamente menor que quienes no los utilizaban: alrededor de 91 millones frente a 147 millones. El estudio fue observacional y sus autores señalaron que los resultados debían ser replicados en otras investigaciones.

El hallazgo resulta especialmente interesante porque la cantidad de espermatozoides es solo uno de los parámetros que determinan la calidad seminal. También importan su movilidad, morfología y capacidad funcional.

“Diversos estudios han demostrado que el estrés oxidativo provocado por estos dispositivos afecta la espermatogénesis, comprometiendo la calidad seminal incluso en hombres jóvenes aparentemente sanos”, explica el Dr. Carvajal.

Nicotina: uno de los principales factores de preocupación

Una de las razones por las que el vapeo no puede considerarse inocuo es la presencia frecuente de nicotina.

Esta sustancia es altamente adictiva y tiene efectos sobre el sistema cardiovascular y el desarrollo fetal. Además, los líquidos y aerosoles de los cigarrillos electrónicos pueden contener otras sustancias potencialmente dañinas. El CDC advierte que el aerosol puede incluir partículas ultrafinas y sustancias químicas potencialmente perjudiciales, además de compuestos cancerígenos.

Por eso, incluso cuando una persona utiliza un vapeador que percibe como “más limpio” o que tiene un aroma agradable, eso no significa que esté inhalando solamente vapor de agua.

De hecho, “vapor” no es el término más preciso: técnicamente se trata de un aerosol formado por pequeñas partículas y gotas suspendidas en el aire.

¿Y qué pasa cuando ya existe un embarazo?

Aquí la evidencia es todavía más clara. Las autoridades sanitarias desaconsejan el uso de cigarrillos electrónicos durante el embarazo.

El CDC señala que la nicotina puede ser peligrosa durante la gestación y afectar el desarrollo del cerebro y los pulmones del feto. Además, el uso de cigarrillos electrónicos durante el embarazo se ha asociado con bajo peso al nacer y parto prematuro.

Por eso, dejar el consumo antes de intentar concebir es una medida preventiva relevante tanto para mujeres como para hombres.

Si una persona está pensando en ser madre o padre, abandonar el consumo de nicotina es una de las decisiones de estilo de vida que puede tomar antes de buscar un embarazo. Y si dejar el vapeo o el cigarrillo resulta difícil, lo recomendable es buscar apoyo profesional para hacerlo de manera segura y efectiva.

La clave: no esperar a tener problemas de fertilidad

La fertilidad no debería ser el último motivo para abandonar el vapeo. La evidencia disponible ya muestra suficientes señales de alerta sobre los efectos de la nicotina y otros componentes de estos productos como para adoptar una mirada preventiva.

Para quienes quieren formar una familia, el mensaje es claro: el cigarrillo electrónico no debería considerarse una alternativa inocua y, especialmente cuando se planifica un embarazo, lo más seguro es evitar la exposición a nicotina.

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También haría una precisión editorial: no usaría “reduce la reserva ovárica, acelera el envejecimiento de los óvulos” como afirmación categórica atribuida al vapeo, porque la evidencia humana todavía no permite afirmarlo con ese nivel de certeza. En cambio, sí es sólido presentar esos efectos como evidencia establecida para el tabaquismo convencional y señalar que empiezan a aparecer datos preocupantes para el vapeo. (S. Americana de Medicina Reproductiva)